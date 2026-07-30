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सिर्फ 2 बार में सारी जुएं साफ कर देगा ये 1 लोशन..जावेद हबीब ने बताया तरीका!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपके या बच्चों के बालों में काफी सारे जुएं हो गई हैं? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको बस ये 1 लोशन इस्तेमाल करना है और बालों की सारी जुएं 2 बार में ही साफ हो जाएंगी। आइए जानते हैं हेयर एक्सपर्ट ने क्या बताया है।

How To Get Rid Of Lice
जुएं कैसे खत्म करें

बालों में जूं होना एक बड़ी आम समस्या है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के बालों में जूं अक्सर हो ही जाती हैं, जिन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश के मौसम में तो नमी की वजह से भी जूं काफी जल्दी बढ़ती हैं और साथ में लीख और डैंड्रफ की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में अक्सर मम्मियों का सवाल रहता है कि जूं निकालने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि कई होम रेमेडी और मार्केट में मिलने वाले लाइस रिमूवल ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद भी जूं खत्म होने का नाम नहीं लेतीं। ऐसे में हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक इफेक्टिव सॉल्यूशन बताया है, जिससे जूं वाकई खत्म हो जाती हैं। अगर सही तरीके से ये ट्रीटमेंट ट्राई किया जाए तो कितनी भी जूं हों, एक से दो बार में सारी साफ हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं जूं खत्म करने के ये फॉर्मूला क्या है।

जूं होने पर इस्तेमाल करें परलाइस लोशन

बच्चों के या घर में किसी के भी बालों में जूं हो गई हैं, तो आप मार्केट से परलाइस लोशन (Perlice Lotion) ले कर आ सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। ये लोशन जूं-लीख रिमूव करने के लिए प्रोफेशनल सैलून में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, इसलिए इसे ठीक यूज करने का सही तरीका जानना भी बहुत जरूरी है।

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किस तरह बालों में अप्लाई किया जाता है?

हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के मुताबिक सबसे पहले आपको अपने बालों को शैंपू कर लेना चाहिए। अब हल्के गीले बालों में ही परलाइस लोशन अप्लाई करें। इसे आपको सिर्फ अपनी स्कैल्प पर लगाना है। कानों के पीछे और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर भी थोड़ा सा लोशन लगा लें, ताकि जूं उस हिस्से में ना छिप सकें। अब लोशन को 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर एक जूं वाली कंघी से बालों को कॉम्ब करते हुए जूं निकलना शुरू करें।

हफ्ते में कितनी बार ट्राई करें ये नुस्खा?

परलाइस लोशन को बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जूं बहुत ज्यादा हैं तो हफ्ते में दो बार आप इसे दोहरा सकते हैं। पहली बार में ही काफी हद तक जूं खत्म हो जाती हैं। वहीं दूसरी बार में तो बाल एकदम साफ हो जाते हैं। अगर घरेलू नुस्खे और दूसरे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर के थक चुके हैं, तो एक बार ये नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।

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जरूरी बात- परलाइस लोशन का इस्तेमाल करने से पहले इसके पैकेट पर इलाके हुए निर्देश जरूर पढ़ें। खासकर छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करने से पहले सावधानी रखना जरूरी हो जाता है।

जूं से बचने के लिए ये बातें जरूरी हैं

  • बार-बार जूं ना फैलें, उसके लिए किसी का कंघा, तौलिया या हेयर एक्सेसरीज इस्तेमाल करने से बचें।
  • बारिश में बाल भीग जाएं तो उन्हें वॉश कर के अच्छे से ड्राई कर लें। गीले बालों को बहुत देर तक बांधकर ना रखें।
  • बालों की स्कैल्प को साफ रखें।
  • बच्चों के बालों को समय समय पर चेक करते रहना जरूरी है। क्योंकि स्कूल में जूं फैलने के चांस काफी ज्यादा होते हैं।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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