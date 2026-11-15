पीठ के अनचाहे बाल कैसे हटाएं पुरुष? जानें 3 आसान और असरदार तरीके
कई पुरुषों की पीठ पर बाल होते हैं लेकिन कुछ में ये काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा या मोटे बाल होने की वजह से पसीना और दाने होने की समस्या होने लगती है। अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो जानिए अनचाहे बालों को हटाने का तरीका।
पुरुषों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उनके सिर के बाल कम और पीठ-छाती के बाल ज्यादा होने लगते हैं। शरीर पर बाल अच्छे लगते हैं लेकिन सभी जगह होने से कई परेशानियां भी होती हैं। कई पुरुषों के पीठ पर बाल निकलते हैं, जो देखने में खराब भी लगते हैं और इससे कई परेशानियां भी होती हैं। पीठ पर ज्यादा बाल होने से पसीना बना रहता है और फिर खुजली या दानों की समस्या हो जाती है। ऐसे में कई पुरुष सैलून जाकर बैक वैक्सिंग कराते हैं। अगर आप भी पीठ के अनचाहे बालों से परेशान हैं, तो हम आपको 3 आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप बैक हेयर को हटा सकते हैं। हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं लेकिन इन तरीकों से आप कुछ समय तक राहत पा सकते हैं और फिर वही तरीका दोहराएं।
पुरुषों के पीठ पर क्यों होते हैं बाल
पुरुषों की पीठ पर बाल होना एक आम बात है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शरीर में मौजूद हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का असर है। ये हार्मोन बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी पीठ पर बाल होते हैं। कुछ पुरुषों की पीठ पर हल्के और कम बाल होते हैं, जबकि कुछ के बाल घने और मोटे होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी पीठ पर बालों की ग्रोथ में बदलाव आ सकता है।
पीठ के बाल हटाने के 3 असरदार तरीके
1. ट्रिमर या रेजर का इस्तेमाल करें- अगर आप पीठ के बालों को आसानी से हटाना चाहते हैं, तो ट्रिमर या रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिमर से बालों को मनचाही लंबाई को छोटा किया जा सकता है। वहीं, रेजर से बालों को त्वचा की सतह से हटाया जा सकता है। हालांकि, पीठ के बाल खुद हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए किसी की मदद लें और शेविंग जेल का इस्तेमाल करें।
2. वैक्सिंग भी है आसान तरीका- अगर आपकी पीठ पर बाल काफी ज्यादा है और रेजर के इस्तेमाल से बाल कड़े हो जाते हैं, तो आप वैक्सिंग करवाएं। आजकल साधारण वैक्सिंग के अलावा रीका वैक्स से भी बाल साफ किए जाते हैं। रीका वैक्स से बाल हटाने पर दर्द कम होता है और बालों की ग्रोथ भी कम होती है। अगर थोड़ा दर्द झेल सकते हैं, तो वैक्सिंग कराना सबसे सही तरीका है।
3. लेजर हेयर रिमूवल करवाएं- बालों को हटाने के लिए लेजर हेयर रिमूवल करवाना भी सही रहेगा। अगर आप लंबे समय तक पीठ के बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो लेजर हेयर रिमूवल भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें लेजर की मदद से बालों की जड़ों को टारगेट किया जाता है, जिससे बालों की ग्रोथ धीरे-धीरे कम होती है। इसके लिए कई सेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको बजट का इश्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन चुनें। ये तरीका किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं।
शॉवर जरूर लें
जब भी आप पीठ के बालों को साफ करवाएं, तो उसके बाद शॉवर लेना बिल्कुल ना भूलें। शॉवर लेने से छोटे-छोटे चिपके हुए बाल साफ हो जाएंगे और पीठ भी साफ दिखेगी। इसके बाद माइल्ड मॉइश्चराइजर भी लगाएं। अगर किसी भी तरह के दाने, रेडनेस, दर्द हो तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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