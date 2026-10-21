5 मिनट में डार्क करें मेहंदी का रंग! चूने में ये 1 चीज मिलाकर बनाएं पेस्ट, करवाचौथ पर काम आएगा
करवाचौथ पर मेंहदी का रंग गहरा चाहिए तो ये चूने वाला हैक ट्राई कर सकती हैं। कई बार मेंहदी का रंग फीका आता है, ऐसे में चूने का पेस्ट इंस्टेंट गाढ़ा करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे लगाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं।
घर में कोई भी शादी-त्योहार हो, महिलाओं को हाथों में मेहंदी लगाने का खूब शौक होता है। अब तो वैसे भी करवाचौथ का त्योहार आने वाला है, इस दिन तो सुहागिनें अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाती हैं। वैसे मेहंदी तभी सुंदर लगती है, जब इसका रंग भी गहरा आए। हालांकि कई बार हाथों में इसका रंग ठीक से चढ़ता नहीं है और मेहंदी फीकी-फीकी लगती है। ऐसे में कई नुस्खे बताए जाते हैं, जिनमें से एक है हाथों पर चूने का घोल लगाना। अगर मेहंदी लगाने के बाद उसका रंग हल्का आया है, तो पान की दुकान पर मिलने वाले चूने से इंस्टेंट गाढ़ा किया जा सकता है। कभी भी मेहंदी लगा रही हों, तो ये हैक आपके बड़े काम आ सकता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं चूने से मेहंदी का रंग डार्क कैसे किया जाता है।
डार्क मेहंदी के लिए चूने का इस्तेमाल कैसे करें?
मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए चूने का इस्तेमाल दादी-नानी के टाइम से किया जा रहा है। चूना पाउडर आपको आसानी से किसी भी पान की दुकान या किराना स्टोर पर मिल जाएगा। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा चूना पाउडर लें और सरसों के तेल के साथ मिक्स कर के एक पेस्ट तैयार कर लें।
कैसे और कब लगाना है मेहंदी पर चूने का पेस्ट?
चूने का पेस्ट मेंहदी हटाने के बाद लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी मेंहदी को रिमूव कर दें। इस दौरान आपको हाथों पर पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। अब चूने की एक पतली सी लेयर हाथों पर अप्लाई करें। इसे लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। फिर किसी कपड़े या टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह हटा दें। इस दौरान आप किसी तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि चूना हटाने में आसानी हो।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- चूना क्षारीय होता है इसलिए इसे लगाने पर लालिमा, खुजली और इरीटेशन की समस्या भी हो सकती है। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो इस्तेमाल से बचना चाहिए।
- चूना लगाने पर अगर किसी तरह की इरीटेशन हो रही है, तो तुरंत हटा दें।
- बहुत ज्यादा मात्रा में चूना नहीं लगाना चाहिए। एक पतली सी लेयर काफी होती है।
मेंहदी का रंग गाढ़ा करने के लिए अपनाएं ये टिप्स
- गहरा रंग पाने के लिए नेचुरल मेंहदी का इस्तेमाल करें। केमिकल वाली मेंहदी इंस्टेंट रंग तो देती है, लेकिन तुरंत हट जाती है।
- मेंहदी को 5-6 घंटे या रातभर के लिए लगा हुआ रहने दें।
- मेहंदी हटाने के बाद पानी ना लगने दें। कोशिश करें कि 24 घंटे तक पानी से संपर्क कम से कम हो।
- मेंहदी सूखने पर नींबू और चीनी का घोल लगाया जा सकता है। इससे मेंहदी झड़कर गिरती नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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