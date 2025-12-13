Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
सर्दियों में फटी एड़ियों से परेशान हो गए हैं तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खा

सर्दियों में फटी एड़ियों से परेशान हो गए हैं तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खा

Best at home remedy for dry, cracked feet: सर्दियों में स्किन का तो बुरा हाल रहता है। जरा सी लापरवाही से स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। काफी सारे लोग तो एड़ियों के फटने से परेशान रहते हैं। फटी एड़ियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 चीजों को मिलाकर लगाएं। मिलेगा आराम।

Dec 13, 2025 11:59 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ठंड का मौसम आते ही स्किन का बुरा हाल हो जाता है। ढेर सारा मॉइश्चराइजर अगर स्किन को ना दिया गया तो ये काफी रूखी और बेजान नजर आने लगती है। लेकिन हाथ-पैर और चेहरे की फिकर में अक्सर लोग एड़ियों को भूल जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पानी और हवा के कॉन्टैक्ट में रहती है। एड़ियों की थोड़ी ड्राईनेस को तो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वहां की स्किन बिल्कुल ड्राई होकर डेड हो जाती है तो एड़ियां फटी हुई सी दिखने लगती है। अब इन फटी एड़ियों की देखभाल के लिए अगर कोई घरेलू नुस्खा खोज रहे हैं तो एक बार ये आजमाकर देखें। फटी एड़ियों को वापस से सॉफ्ट होने में मदद मिलेगी।

फटी एड़ियों को सॉफ्ट बनाने के लिए लगाएं ये पेस्ट

फटी एड़ियों को नर्म, मुलायम बनाने के लिए इस पेस्ट को लगाएं। ये पेस्ट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होगी।

पेट्रोलियम जेली

बेकिंग सोडा

नींबू का रस

टूथपेस्ट

सबसे पहले एक बड़ा चम्मच पेट्रोलियम जेली लें और उसमे दो चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें। साथ ही एक नींबू का रस और एक चम्मच टूथ पेस्ट लें। इन सारी चीजों को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और फटी हुई एड़ियों पर लगा लें। करीब दस मिनट रखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ करें और एड़ियों को स्क्रब कर लें। जिससे सारे डेड स्किन बाहर निकल जाएंगे। सप्ताह में दो से तीन बार इस पेस्ट को लगाएं और साथ ही पैरों को क्लीन करने के बाद ग्लिसरीन लगाकर पैरों में साफ कॉटन के मोजे पहन लें। ऐसा करने से पैर सॉफ्ट बने रहेंगे और रात भर में स्किन को रिपेयर होने का मौका मिल जाएगा। ग्लिसरीन नेचुर ह्यूमक्टेंट होता है जो हाइड्रेशन को स्किन के अंदर लॉक करने में मदद करता है। इसलिए पैक लगाने के बाद ग्लिसरीन लगाकर मोजे पहनने से एड़ियों की स्किन को मॉइश्चर और हाइड्रेशन मिलता रहेगा और वो नर्म, मुलायम बनी रहेंगी।

