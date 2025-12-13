सर्दियों में फटी एड़ियों से परेशान हो गए हैं तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खा

संक्षेप: Best at home remedy for dry, cracked feet: सर्दियों में स्किन का तो बुरा हाल रहता है। जरा सी लापरवाही से स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। काफी सारे लोग तो एड़ियों के फटने से परेशान रहते हैं। फटी एड़ियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 चीजों को मिलाकर लगाएं। मिलेगा आराम।

ठंड का मौसम आते ही स्किन का बुरा हाल हो जाता है। ढेर सारा मॉइश्चराइजर अगर स्किन को ना दिया गया तो ये काफी रूखी और बेजान नजर आने लगती है। लेकिन हाथ-पैर और चेहरे की फिकर में अक्सर लोग एड़ियों को भूल जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पानी और हवा के कॉन्टैक्ट में रहती है। एड़ियों की थोड़ी ड्राईनेस को तो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वहां की स्किन बिल्कुल ड्राई होकर डेड हो जाती है तो एड़ियां फटी हुई सी दिखने लगती है। अब इन फटी एड़ियों की देखभाल के लिए अगर कोई घरेलू नुस्खा खोज रहे हैं तो एक बार ये आजमाकर देखें। फटी एड़ियों को वापस से सॉफ्ट होने में मदद मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फटी एड़ियों को सॉफ्ट बनाने के लिए लगाएं ये पेस्ट फटी एड़ियों को नर्म, मुलायम बनाने के लिए इस पेस्ट को लगाएं। ये पेस्ट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होगी।

पेट्रोलियम जेली

बेकिंग सोडा

नींबू का रस

टूथपेस्ट