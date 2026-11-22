घर पर 10 मिनट में करें फुट मसाज, 20 रुपये के ओट्स से बनाएं नेचुरल फुट स्क्रब, जानें स्टेप्स
पैर दिनभर चलते रहते हैं और ऐसे में उनमें दर्द या थकान होना आम बात है। इसके लिए आप फुट मसाज कर सकते हैं लेकिन पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही फुट मसाज के आसान स्टेप्स को अपनाते हुए करें। आइये जानते हैं पैरों की मसाज करने का सही तरीका।
चेहरे, बालों, हाथों की केयर हम खूब कर लेते हैं लेकिन शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा काम करता है, उसकी देखभाल करना भूल जाते हैं। पैर दिनभर चलते रहते हैं और ऐसे में पैरों में दर्द, थकान होने लगती है। पैरों की समस्याएं आमतौर पर खुद ही सही हो जाती है लेकिन जब थकान या दर्द ज्यादा बढ़ता है, तब हम पार्लर जाते हैं फुट मसाज कराने। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं या फिर आपको फुट मसाज करना पसंद है, तो अब पार्लर में पैसे खर्च करने के बजाय घर पर ही पैरों की मसाज करें। सिर्फ 10 मिनट में आसानी से मसाज हो जाएगी और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। आइये जानते हैं घर पर फुट मसाज करने का सही तरीका।
पैरों की मसाज करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1-
सबसे पहले गुनगुना पानी गर्म करें और उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। अब इसमें पैरों को करीब 10-15 मिनट तक डुबोकर रखें। ऐसा करने से आपके पैरों पर जमा मैल भी फूल जाएगी और गर्माहट से आराम मिलेगा।
स्टेप 2-
20 रुपये में आपको ओट्स बाजार से मिल जाएगा। ओट्स को मिक्सर में पीसकर उसका पाउडर तैयार करें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। गुनगुने पानी से पैरों को निकालकर सूखे तौलिए से पोछ लें। अब इस पैक को तलवों, एड़ियों और पैरों के ऊपरी हिस्से पर लगाएं। इस पैक को लगाने से डेड स्किन निकल जाएगी और पैरों को आराम मिलेगा।
स्टेप 3-
उंगलियों और अंगूठों की मदद से 2–3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में हल्की मसाज करें। एड़ियों पर बहुत जोर न लगाएं। आप घुटने से नीचे वाले हिस्से पर भी मसाज करें, इससे पैरों के दर्द में काफी आराम मिलता है। करीब 5 मिनट तक मसाज करें। अगर आप अपने हाथों से मसाज सही से ना कर पाए, तो किसी और की मदद लें।
स्टेप 4-
इसके बाद पैरों को साफ पानी से धोएं और किसी तौलिए को गर्म पानी में भिगो लें। इस तौलिए को पैरों पर डालकर 2 मिनट तक लपेटकर रखें। ऐसा करने से आपके पैरों की सिकाई होगी और मसाज के बाद राहत मिलती है। फिर इसी तौलिए से पैरों को पोछते हुए साफ करें। इसके बाद किसी सूखे कपड़े या तौलिए से पोछें।
स्टेप 5-
पैरों को अच्छे से पोछने और सुखाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ते हुए मालिश करें। बस इन 5 आसान स्टेप्स में आपका फुट मसाज आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपके पैरों का दर्द भी कम होगा और थकान भी। आप हर हफ्ते फुट मसाज कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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