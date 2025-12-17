Hindustan Hindi News
भूल जाइए महंगे फेशियल! ग्लोइंग स्किन के लिए 10 मिनट में करें गाजर का फेशियल, तुरंत दमक उठेगा चेहरा

संक्षेप:

Carrot Juice Facial At Home : इस फेशियल को आप सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। यह फेशियल ना सिर्फ आपके चेहरे की दमक बढ़ाएगा बल्कि आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगा।

Dec 17, 2025 11:41 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में गाजर खाने के तो आपने आज तक कई फायदे सुने होंगे, लेकिन क्या आप चेहरे पर इसका जूस लगाने के बेनिफिट्स भी जानते हैं? जी हां, महिलाएं अकसर चेहरे की दमक बनाए रखने के लिए पार्लर के महंगे फेशियल पर निर्भर रहती हैं। जो जेब तो ढीली करते ही हैं लंबे समय में चेहरे पर केमिकल्स लगने से त्वचा को नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। लेकिन आज आपको इस खबर के जरिए एक ऐसे फेशियल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बीटा-कैरोटीन, विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने की वजह से ना सिर्फ आपकी त्वचा की सेहत बल्कि खूबसूरती का भी खास ख्याल रखता है। जी हां, और इस फेशियल का नाम है गाजर फेशियल। इस फेशियल को आप सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। यह फेशियल ना सिर्फ आपके चेहरे की दमक बढ़ाएगा बल्कि आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगा। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे किया जाता है।

carrot juice facial benefits at home for glowing skin in 10 minutes

कैसे करें गाजर फेशियल

गाजर फेशियल करने के लिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज गाजर अच्छी तरह धोकर छील लें। इस गाजर को तब तक उबालें या स्टीम करें जब तक यह पककर नरम न हो जाएं। गाजर ठंडी होने के बाद मैश करें। आप चाहे तो ब्लेंडर में भी गाजर पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर सकती हैं। अब मैश की हुई गाजर में शहद मिला लें। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आप जैतून का तेल भी मिला सकते हैं। नॉर्मल या ऑयली स्किन वाले लोग दही का यूज करें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर गाने से पहले चेहरा किसी माइल्ड क्लींजर या गुलाब जल से साफ कर लें। इसके बाद गाजर का पेस्ट चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तय समय बाद चेहरा गुनगुने पानी से धोकर ठंडे पानी से चेहरा धोएं। हल्के हाथों से मसाज करते हुए पेस्ट को चेहरे से हटाएं। आखिर में त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाना ना भूलें। बेहतर रिजल्ट के लिए इस फेशियल को हफ्ते में 2 बार पैच टेस्ट के बाद करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
