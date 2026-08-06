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बाल रूखे-बेजान से दिख रहे तो शैंपू के पहले लगाएं ये अदरक का सीरम, सिल्की होने के साथ हेयर फॉल भी रुकेगा

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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बाल इन दिनों रूखे-बेजान से दिख रहे और लगातार बालों के झड़ने, स्कैल्प में हो रही खुजली से परेशान है तो अदरक के रस से बने इस सीरम को लगाएं। अदरक स्कैल्प की सूजन कम करेगा और बाल सिल्की और सॉफ्ट बनेंगे।

ginger serum for silky strong hair
बालों को सिल्की और मजबूत बनाने के लिए शैंपू से पहले लगाएं अदरक वाला सीरम

महिला हो या पुरुष, सिर के बालों से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार होता है। हो भी क्यों ना ये बाल ही तो हैं जो पूरे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। खासतौर पर लेडीज तो दिन रात इन्हें संवारने में लगा देती हैं। लेकिन हेयर फॉल, बालों का रूखापन परेशान करता रहता है तो इस घरेलू नुस्खे को आजमाकर देखें। जो ना केवल बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा बल्कि सिल्की और चमकदार भी कर देगा। शैंपू करने के 20 मिनट पहले इसे लगाएं और कुछ हफ्तों में फर्क नजर आएगा।

बनाएं होममेड जिंजर सीरम

वैसे तो कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो कहती है कि अदरक के रस से बालों की ग्रोथ बढ़ती है लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग हेयर फॉल रोकने के लिए करते हैं। अगर अदरक के रस में कुछ चीजों को मिलाकर सीरम तैयार किया जाए तो इससे बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी होने के साथ मजबूत होने में मदद मिलती है। ऐसे बनाएं जिंजर सीरम-

अदरक का रस

फ्रेश एलोवेरा जेल

विटामिन ई कैप्सूल

कैस्टर ऑयल

  • चार से पांच इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा लें और उसे कद्दूकस से घिसकर छन्नी या कपड़े की मदद से छान लें। जिससे अदरक का रस मिल जाए।
  • अब इस अदरक के रस में दो कैप्सूल के विटामिन ई को डालें। साथ ही ताजी चार से छह इंच लंबी एलोवेरा की पत्ती को लेकर उसके जेल को निकालकर मिलाएं। और साथ में आधा चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करें।
  • सारी चीजों को मिक्स कर बालों की जड़ों से लेकर पूरी बालों की लंबाई में लगा लें।
  • करीब 20-30 मिनट तक इसे यूं ही बालों पर रहने दें और फिर किसी भी माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें।
  • सप्ताह में एक से दो बार ये हेयर सीरम बालों पर लगाएं।
  • कुछ हफ्तों के बाद ही बालों में फर्क नजर आने लगेगा।

कैस्टर ऑयल और विटामिन ई से बाल होंगे मजबूत

कैस्टर ऑयल बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसमे मौजूद रिसिनोलिक एसिड हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देता है जिससे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। वहीं सिर पर खुजली, डैंड्रफ जैसी समस्या है तो ये अदरक के साथ मिलकर उसे भी खत्म करता है। चूंकि ये तेल काफी मोटा होता है इसलिए बालों में डीप कंडिशनिंग का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार में मात्र एक चम्मच से ज्यादा कैस्टर ऑयल ना लगाएं और इसे किसी कैरियर ऑयल या फिर दूसरी चीजों के साथ मिलाकर लगाएं। अदरक, एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर इस तेल को लगाने से बालों को हेल्दी और शाइनी बनने में मदद मिलती है।

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Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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