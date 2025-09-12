कहीं बालों के बेजान होने में शैंपू तो नहीं है जिम्मेदार, ऐसे चुनें सही प्रोडक्ट

पीएच यानी स्कैल्प की सेहत का रखवाला। पीएच का सही स्तर स्कैल्प में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाता है। अपने लिए शैंपू चुनते वक्त पीएच का कैसे रखें ध्यान, बता रही हैं स्वाति शर्मा

सामान्य तौर पर अगर आप अपनी किसी एक समस्या के लिए इंटरनेट पर कुछ तलाशती हैं, तब तुरंत ही आपको उससे संबंधित इतने ओवर द काउंटर प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि उलझन और बढ़ जाती है। बाल झड़ने से लेकर रूखे बालों तक, हर छोटी-बड़ी समस्या के लिए बाजार में हजारों उत्पाद मौजूद हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि आने वाले पांच सालों में भारत में हेयर केयर का बाजार 15.1 बिलियन तक होने वाला है। सवाल यह उठता है कि क्या इतने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स वाकई अपना काम कर रहे हैं? या क्या ये सभी अपके लिए उपयुक्त हैं? सच्चाई यह है कि बाजार असल में अंधेरे में तीर चला रहा है। सही प्रोडक्ट के चुनाव के लिए आपको अपने स्कैल्प और उसकी जरूरत को समझना होगा। स्कैल्प और बालों को सेहतमंद रखने के लिए पीएच लेवल का ख्याल रखना होगा। इससे ही आप बालों से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकेंगी।

क्या है स्कैल्प का पीएच? हमारे स्कैल्प की त्वचा चेहरे की त्वचा की तरह ही एसिडिक यानी अम्लीय होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे और ज्यादा अम्लीय बनाने में जुट जाएं। इसे समझने के लिए पहले आपको पीएच स्केल को समझना होगा। इस बाबत डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल कहती हैं कि पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक ऐसा स्केल है, जो यह बताता है कि कोई भी चीज एसिडिक है या एल्काइन। आमतौर पर यह 14 अंकों में होता है, जहां 0 की तरफ के अंक एसिडिक को दर्शाते हैं और 14 की तरफ के अंक एल्काइन को। 7 को न्यूट्रल माना गया है। स्कैल्प की बात करें, तो आदर्श तौर पर इसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच होना चाहिए। अगर यह इससे नीचे जाता है, तो त्वचा ज्यादा एसिडिक होने लगेगी, वहीं अगर इससे ऊपर जाता है, तो त्वचा एल्काइन होने लगेगी। दोनों ही स्थितियों में आपकी त्वचा को समस्या का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणाम आपको बालों पर भी नजर आएंगे।

समस्या को समझें पीएच का सही स्तर स्कैल्प में एक परत की तरह काम करता है, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इनकी वजह से त्वचा की नमी बरकरार रहती है और जलन तथा खुजली जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। इससे बाल दमकते हैं, मजबूत बने रहते हैं और मुलायम भी होते हैं। अगर आपके स्कैल्प का पीएच ज्यादा एसिडिक की ओर जाता है तो स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या बढ़ सकती है। स्कैल्प से ज्यादा तेल निकलने लगता है और स्कैल्प एक्ने और रूसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं अगर पीएच एल्काइन हो रहा है, तो स्कैल्प की त्वचा रूखी होने लगती है, बाल रूखे और बेजान होकर बीच से टूटने लगते हैं या दोमुंहे हो जाते हैं।

सही उत्पाद चुनें बालों को लिए शैंपू चुनते समय हम अकसर बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि उससे हमारे बाल अच्छी तरह से साफ हो जाएं। आपको इस बात का खयाल रखना होगा कि डीप क्लींजिंग वाले शैंपू अक्सर स्कैल्प को एल्काइन की ओर ले जाते हैं। ऐसे शैंपू का इस्तेमाल नहीं करें। इसकी जगह ऐसे शैंपू और कंडीशनर चुनें, जो पीएच बैलेंस वाले हों या उनमें लो पीएच लिखा हो। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका शैंपू सल्फेट मुक्त हो। अगर सिर की त्वचा ज्यादा एसिडिक हो रही है, तब भी इस बात का ख्याल रखें और माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें, जो पीएच बरकरार रख पाएं।

खुद करें पीएच की पहचान थोड़े से शैंपू को पानी के साथ मिलाकर एक साफ बोतल में रखें। लगभग तीस मिनट बाद जब मिश्रण एकदम शांत हो जाए, तब पीएच की जांच करने वाली स्ट्रिप की मदद से इसमें पीएच के स्तर को जान लें। यह स्ट्रिप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स या मेडिकल सप्लाई बेचने वाली दुकानों पर आपको 150 से 300 रुपए की रेंज में मिल जाएंगी। मानक के हिसाब से शैंपू में पीएच स्तर 4.5 से 5.5 तक होना चाहिए। शैंपू के इस्तेमाल से भी उसे परखा जा सकता है। अगर आपका शैंपू अल्कलाइन है, तो बाल रूखे हो जाएंगे। ऐसे शैंपू के इस्तेमाल से बालों में खुजली की समस्या भी हो सकती है।

शैंपू चुनें स्कैल्प के हिसाब से अगर आपका स्कैल्प रूखा है, तो इसका मतलब है कि उसे नमी की जरूरत है। लिहाजा, ऐसा शैंपू चुनें, जिसमें एलोवेरा, ओट्स, पैन्थेनॉल जैसे तत्वों की मौजूदगी हो। ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक परफ्यूम, अल्कोहल और सल्फेट न हो।

स्कैल्प तैलीय है, तो शैंपू में जिंक पीसीए, टी-ट्री ऑयल, चारकोल सरीखी चीजों की मौजूदगी आपके बालों के लिए मुफीद रहेगी।

आपने बालों में किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, तो आपके बालों को ऐसे शैंपू की जरूरत है, जो क्यूटिकल को बंद रखें और हेयर कलर को लॉक करें। इससे आपके बाल चमकदार नजर आते हैं। आपको शैंपू के पीएच पर ध्यान देना होगा, जो कि 4x5 होना चाहिए।