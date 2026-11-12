L, O, V शेप में लगाएं ब्लश, मिलेगा एक्ट्रेसेस जैसा परफेक्ट लुक, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ब्लश मेकअप का खास हिस्सा है और इसे लगाए बिना लुक अधूरा रहता है लेकिन कई बार ब्लश सही से नहीं लग पाता। आज हम आपको ब्लश लगाने का सरल तरीका बताएंगे, जिससे आपको सेलिब्रिटीज जैसा लुक मिलेगा।
आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस का मेकअप लुक आपको हमेशा क्लासी और फ्लॉलेस दिखता होगा। खासतौर पर उनका ब्लश ना ज्यादा लाल दिखता है और ना ही एकदम गायब रहता है, उनके ब्लश लुक से चेहरे का सही शेप दिखता है। हम लोग ब्लश लगाते हैं, तो बंदर बन जाते हैं या फिर ब्लश चेहरे पर दिखता ही नहीं है। अगर आप भी ब्लश लगाते समय इस परेशानी से जूझती हैं, तो हम आपके लिए ब्लश वाली आसान टेक्निक लेकर आए हैं। आज हमें पता चल गया है कि सेलिब्रिटीज किस स्टाइल से ब्लश लगाती हैं और कैसे उनका चेहरा खूबसूरत दिखता है। मेकअप आर्टिस्ट प्रेरणा पायल ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ब्लश लगाने की सिंपल टेक्निक बता रही हैं।
ब्लश लगाने से क्या होता है
ब्लश लगाने से चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार आता है और मेकअप को फ्रेश, हेल्दी व ग्लोइंग लुक मिलता है। यह गालों को हल्का रंग देकर चेहरे की खूबसूरती और फीचर्स को उभारता है। हालांकि, ब्लश का सही शेड चुनने के साथ उसे सही जगह और सही तरीके से लगाना भी जरूरी है। ब्लश लगाने का सही तरीका ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं।
L, O, V शेप में ब्लश लगाने से क्या होगा?
- L शेप में ब्लश- अगर आप L शेप में ब्लश लगाती हैं, तो इससे आपके गालों और चीकबोन्स को बेहतर डेफिनिशन मिलती है। यह चेहरे को विजुअली लिफ्टेड लुक देता है और फेस कट को उभारने में मदद करता है।
- O शेप में ब्लश- O बनाएंगी तो फेस आपका फुलर और राउंड दिखेगा। जिन महिलाओं का चेहरा लंबा है, उन्हें भी राउंड लुक मिलेगा और चेहरा देखने में छोटा लगेगा। राउंड फेस वाली महिलाएं O शेप में ही ब्लश लगाएं।
- V शेप में ब्लश- अगर आप V बनाती हैं, तो चीकबोन्स पतली और लंबी दिखेगी। इससे आपके फेस के फीचर्स शार्प और क्लियर दिखाई देंगे। किसी खास या ग्लैम लुक के लिए इस तरह का पैटर्न ट्राई करें।
- W शेप में ब्लश- अगर आप W बनाकर ब्लश लगाती हैं, तो चेहरा सनकिस्ड और क्यूट दिखेगा। जब एक्ट्रेसेस मिनिमल मेकअप करती हैं, तो डब्ल्यू बनाकर ही ब्लश लगाती हैं। इससे नेचुरल ग्लो मिलता है और चेहरा क्यूट दिखता है।
ब्लश लगाने की सही तरीका
ब्लश लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह मॉइश्चराइज करें और प्राइमर व फाउंडेशन की मदद से मेकअप बेस तैयार करें। अब अपनी स्किन टोन के हिसाब से सही ब्लश शेड चुनें। इसके बाद गालों के उभरे हुए हिस्से यानी एप्पल्स ऑफ चीक्स पर ब्लश लगाएं और अपनी पसंद के अनुसार L, O, V या W शेप में इसे फैलाएं। अब फ्लफी ब्रश या मेकअप स्पंज की मदद से हल्के हाथों से ब्लश को अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि चेहरे पर पैची लुक न आए। ध्यान रखें कि ब्लश बहुत ज्यादा न लगाएं, बल्कि धीरे-धीरे इसकी लेयर बनाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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