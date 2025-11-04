कमर तक लहराएंगे आपके घने-काले बाल, बस इस तरीके से लगा लें एलोवेरा जेल
संक्षेप: बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, महंगे तेल, शैंपू और सीरम। लेकिन क्या आपने कभी एलोवेरा जेल ट्राई किया है। कमर तक लंबे बालों के लिए आप एलोवेरा जेल लगाने का सही तरीका नोट कर लें।
बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम कई तरह के शैंपू, तेल, कंडीशनर, सीरम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ग्रोथ में थोड़ा ही इजाफा होता है। कई लड़कियों को चाहत होती है कि उनके बाल कमर तक लंबे और घने हो। अगर आपको भी बालों की लंबाई बढ़ानी है तो एलोवेरा जेल लगाने का सही तरीका जान लें। एलोवेरा बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है, अगर इसे सही से लगाया जाए तो ये हेयर ग्रोथ बढ़ाता है।
फायदे- एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। ये विटामिन बालों की ग्रोथ के साथ उन्हें मजबूती देता है। इससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बाल जल्दी बढ़ते हैं। ये बालों का झड़ना या टूटना भी कम करता है। एलोवेरा जेल लगाने से बालों में चमक भी आ जाती है। अगर आपके बालों में रूसी है या फिर ड्राईनेस रहती है, तो एलोवेरा इसे हटाकर सॉफ्टनेस लायेगा।
कैसे लगाएं- सबसे पहले तो एलोवेरा की ऊपर सतह को काटकर हरा वाला जेल निकाल लें। इसे एक कटोरी में रखें। अगर 2 चम्मच जेल लिया है, तो इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दें। दोनों को अच्छे से मिक्स करें और फिर बालों में 30 मिनट तक अप्लाई करके छोड़ दें। इससे बालों में चमक आएगी और ग्रोथ बढ़ेगी।
प्याज का रस- 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच प्याज का रस लें और मिक्स कर दें। 20-25 मिनट तक लगाकर रखें और फिर पानी से सिर धोएं। प्याज का रस और एलोवेरा बालों का टूटना कम करेंगे और ग्रोथ भी बढ़ेगी।
आंवला पाउडर- 2 स्पून एलोवेरा जेल में 1 स्पून आंवला पाउडर मिक्स करें। इन्हें मिलाकर पेस्ट बना लें और 30 मिनट तक लगाकर छोड़ें। आंवला पाउडर बालों को काला करने में मदद करेगा और एलोवेरा जेल लंबाई बढ़ायेगा।
कितनी बार- इन चीजों को आप हफ्ते में 2 बार बालों में लगा सकती हैं। लेकिन किसी भी 1 चीज को चुनकर उसे ही फॉलो करें। 2-3 हफ्तों में आपको फर्क नजर आयेगा। इसके अलावा बालों को अच्छे शैंपू से धोएं और तेल मसाज भी करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।