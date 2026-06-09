Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बस 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक, निखरने लगेगी बेजान त्वचा

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गर्मियों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। सदियों से इसका इस्तेमाल स्किन से एक्सट्रा तेल सोखने, रंगत सुधारने और स्किन को ठंड़क देने के लिए किया जा सकता है। यहां जानिए बेजान स्किन को निखारने के लिए कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी।

बस 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक, निखरने लगेगी बेजान त्वचा

मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा सीबम यानी तेल और गंदगी को स्किन से खींच कर बाहर निकालती है जिससे त्वचा साफ और मैट दिखती है। इस मिट्टी के एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों को सुखाने और उन्हें दोबारा होने से रोकने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाती है और टैनिंग कम करती है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आप फेस पैक बनाकर कर सकते हैं, ये चेहरे के पोर्स को गहराई से साफ करती है, जिससे ब्लैकहेड्स की समस्या कम होती है। गर्मी के मौसम में होने वाले रैशेज, सनबर्न और जलन को शांत करने में यह बेहद असरदार होता है। अगर गर्मियों में आपकी स्किन बेजान हो गई है तो इसे निखारने के लिए यहां बताए फेस पैक का इस्तेमाल करें। ये फेस पैक एक बार लगाने पर ही कमाल कर सकता है।

ये भी पढ़ें:लटकती स्किन पर ना करवाएं महंगा ट्रीटमेंट, त्वचा टाइट करने के लिए बेस्ट है ये पैक

फेस पैक बनाने की सामग्री

- एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर

-एक चम्मच बेसन

-आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर

- छह बड़े चम्मच कच्चा दूध

- आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल

ये भी पढ़ें:मेहंदी लगाने के बाद बाल हो जाते हैं ड्राई? हेयर केयर नानी ने बताई टिप्स

फेस पैक बनाने की विधि

इस फेस पैक को बनाने के लिए पहले सारे ड्राई पाउडर को एक साथ अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कच्चा दूध मिलाएं। जरूरी नहीं है कि पैक बनाने के लिए आपको पूरे छह चम्मच दूध का इस्तेमाल करना है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा दूध डालें अगर कम डालने पर स्मूद कंसिस्टेंसी मिल जाए तो और ना डालें। अंत में थोड़ा सा नारियल तेल डालें और अच्छे से मिक्स करें।

कैसे लगाएं फेस पैक

चेहरे को धोने के बाद इस फेस पैक को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर साफ पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल रोज न करें, नहीं तो त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है। इसके अलावा फेस पैक को चेहरे पर इतना न सुखाएं कि चेहरे की त्वचा खिंचने लगे और दरारें पड़ जाएं। वैसे तो इस फेस पैक में तेल और कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है जो स्किन को मॉइश्चराइज करते हैं लेकिन फिर भी मुल्तानी मिट्टी धोने के बाद चेहरे पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल जरूर लगाएं।

ये भी पढ़ें:4 चीजों को मिलाकर बनाएं स्क्रब, मिलेगा ब्राइडल वाला निखार और मुलायम स्किन

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।