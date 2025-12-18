Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीHow often should you really wash your hair Dr Aanchal Panth Explains
हफ्ते में कितनी बार बाल धोना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई सही फ्रीक्वेंसी

हफ्ते में कितनी बार बाल धोना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई सही फ्रीक्वेंसी

संक्षेप:

अक्सर लोग सोचते हैं कि कम बाल धोना स्कैल्प के लिए अच्छा है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ के अनुसार, गलत हेयर वॉश रूटीन खुजली, डैंड्रफ और स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है।

Dec 18, 2025 08:12 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाल धोने की सही आदत को लेकर ज्यादातर लोग या तो जरूरत से ज्यादा बाल धोते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक स्कैल्प को साफ ही नहीं करते। दोनों ही स्थितियां बालों और स्कैल्प के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ के अनुसार, बालों की सेहत केवल अच्छे शैंपू या कंडीशनर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने स्कैल्प की कितनी सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं। जब स्कैल्प को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता तो वहां पसीना, धूल, ऑयल और हेयर प्रोडक्ट्स का बिल्डअप जमा होने लगता है। इसका नतीजा खुजली, डैंड्रफ, स्कैल्प एक्ने और व्हाइटहेड्स जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है। वहीं, बहुत ज्यादा बाल धोने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो सकता है जिससे बाल रूखे और कमजोर होने लगते हैं। इसलिए सही बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तो कितनी बार बाल धोना चाहिए?

डॉ. आंचल पंथ की सलाह है कि हफ्ते में 2–3 बार बाल और स्कैल्प धोना बेहतर होता है। यह रूटीन स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है और नेचुरल ऑयल्स को पूरी तरह खत्म भी नहीं करता।

कम बाल धोने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

  • स्कैल्प में खुजली और जलन
  • डैंड्रफ की समस्या
  • हेयरलाइन पर एक्ने और व्हाइटहेड्स
  • बदबूदार या ऑयली स्कैल्प
  • बालों का कमजोर और बेजान दिखना

क्यों जरूरी है स्कैल्प की सफाई?

डॉ. पंथ बताती हैं कि स्कैल्प भी स्किन का ही हिस्सा है। जैसे चेहरे की सफाई जरूरी है, वैसे ही स्कैल्प को भी नियमित क्लीनिंग की जरूरत होती है, ताकि पोर्स ब्लॉक ना हों और बालों की ग्रोथ सही बनी रहे।

ये भी पढ़ें:सफेद बालों से परेशान? शेफ स्नेहा सिंघी का नेचुरल हेयर डाई नुस्खा

एक्सपर्ट टिप

  • अपने हेयर टाइप के अनुसार माइल्ड शैंपू चुनें।
  • बहुत गर्म पानी से बाल ना धोएं।
  • शैंपू सीधे स्कैल्प पर लगाएं, लेंथ पर नहीं।
  • जरूरत से ज्यादा या बहुत कम वॉश—दोनों से बचें।

नोट: सही हेयर वॉश रूटीन अपनाकर आप खुजली, डैंड्रफ और स्कैल्प एक्ने जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। डॉ. आंचल पंथ की सलाह के अनुसार, हफ्ते में 2–3 बार बाल धोना बालों और स्कैल्प दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले अन्य एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Care Tips Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।