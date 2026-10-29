देसी घी, शहद और दही.. 46 की करीना अपनाती हैं ये देसी नुस्खे, जानें उनकी खूबसूरती का राज
46 की उम्र में करीना कपूर की स्किन काफी ग्लोइंग और रेडिएंट नजर आती है। इसके पीछे उनकी डाइट और कुछ घरेलू होम रेमेडीज का हाथ है, जिन्हें वो लंबे समय से करती आ रही हैं। अगर आपको भी करीना जैसी स्किन और बाल चाहिए तो ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं।
करीना कपूर बॉलीवुड की उन खास एक्ट्रेसेज में से एक हैं, जो सिर्फ अपने एक्टिंग टैलेंट के लिए ही नहीं, बल्कि फिटनेस और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। 46 की उम्र में भी उनके चेहरे पर जो नेचुरल ग्लो है, उसका राज हर कोई जानना चाहता है। जिस अंदाज में वो खुद को कैरी करती हैं, उनकी पर्सनेलिटी और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ही फैंस का ध्यान खींचते हैं। करीना को फैंस नेचुरल ब्यूटी का खिताब भी देते हैं, क्योंकि बिना मेकअप के भी उनकी स्किन काफी ग्लोइंग और फ्रेश नजर आती है। साथ ही उनके बाल भी बहुत घने और सुंदर है। अब अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि करीना अपने बालों और स्किन के लिए ऐसा खास क्या करती हैं, तो इसका जवाब आपकी रसोई में ही छिपा है। आइए जानते हैं कैसे।
करीना का फेवरिट है देसी घी
हाल ही में कपिल शर्मा शो में करीना कपूर ने बताया था कि देसी घी उनकी डाइट का अहम हिस्सा है। वो खिचड़ी, रोटी, पराठे में थोड़ा सा घी डालकर जरूर खाती हैं, साथ ही रात में सोने से पहले अपने तलवों पर भी मसाज करती हैं। देसी घी हेल्दी फैट का सोर्स है, जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। साथ ही कॉलेजन के निर्माण में भी भूमिका निभाता है।
आप कैसे डाइट में शामिल कर सकते हैं- न्यूट्रीशनिस्ट और हेल्थ कोच सोनाली बंसल बताती हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच देसी घी मिलाकर पी सकते हैं। ये पेट को साफ रखेगा और स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा।
चेहरे पर लगाती हैं शहद
करीना कपूर के स्किनकेयर रूटीन में नेचुरल चीजें भी शामिल हैं। वो अपने चेहरे पर शहद लगाना पसंद करती हैं। शहद में मौजूद ह्यूमेक्टेंट गुण त्वचा में नमी बनाए रखते हैं, जिससे चेहरा ज्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग हाइड्रेटेड नजर आता है। आप भी ऑर्गेनिक शहद की एक लेयर चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। हालांकि स्किन सेंसेटिव है तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें।
बॉडी के लिए दही और बादाम तेल से बनी पैक
चेहरे के साथ-साथ करीना अपनी बॉडी का भी ध्यान रखती हैं। इसके लिए वो दही में बादाम तेल की कुछ बूंदे मिलाकर एक पैक तैयार करती हैं, जिसे आपके पूरे शरीर पर कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ देगी हैं। न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि ये पैक स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा हेल्दी, मुलायम ग्लोइंग बनी रहती है।
भूखा रखने वाली डाइट नहीं करतीं
करीना कपूर की पर्सनल डायटीशियन रुजुता दिवेकर बताती हैं कि वो किसी तरह की स्टार्वेशन या क्रैश डाइट करने से बचती हैं। खुद को भूखा रखने से शरीर को पर्याप्त पोषक नहीं मिलता है, जिससे मसल लॉस होता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है और स्किन में डलनेस आती है।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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