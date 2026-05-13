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AC की हवा से स्किन हो रही है रूखी? त्वचा को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में लंबे समय तक AC में रहने से स्किन ड्राई और बेजान हो सकती है। जानिए एयर कंडीशनर आपकी त्वचा को कैसे प्रभावित करता है और स्किन को हेल्दी रखने के आसान उपाय क्या हैं।

AC की हवा से स्किन हो रही है रूखी? त्वचा को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

गर्मियों में एयर कंडीशनर यानी AC लोगों की जरूरत बन चुका है। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर, ऑफिस और कार हर जगह AC का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लंबे समय तक AC में रहने का असर सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि स्किन पर भी पड़ सकता है।

AC कमरे की नमी कम कर देता है, जिससे हवा ड्राई हो जाती है। इसका सीधा असर त्वचा पर दिखाई दे सकता है। कई लोगों को स्किन ड्रायनेस, खुजली, खिंचाव और डलनेस जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। अगर सही तरीके से स्किन का ख्याल ना रखा जाए, तो त्वचा और ज्यादा बेजान दिख सकती है।

AC स्किन को कैसे प्रभावित करता है?

  1. स्किन को ड्राई बना सकता है: AC हवा की नमी कम कर देता है, जिससे त्वचा का नेचुरल मॉइश्चर भी कम होने लगता है। इससे स्किन रूखी और खिंची हुई महसूस हो सकती है।
  2. स्किन की चमक कम हो सकती है: लंबे समय तक AC में रहने से त्वचा डल और बेजान दिख सकती है। खासकर अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो इसका असर चेहरे पर जल्दी नजर आता है।
  3. खुजली और जलन बढ़ सकती है: ड्राई स्किन की वजह से कुछ लोगों को खुजली, लालिमा और जलन की समस्या भी हो सकती है। सेंसेटिव स्किन वाले लोगों को ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है।
  4. होंठ और हाथ भी हो सकते हैं ड्राई: सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि होंठ, हाथ और पैर भी ज्यादा सूख सकते हैं। कई लोगों को होंठ फटने की समस्या होने लगती है।

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AC में रहने के दौरान स्किन को कैसे बचाएं?

  • खूब पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से स्किन को अंदर से नमी मिलती है। आप पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और हाई वॉटर कंटेंट वाले फल डाइट में शामिल कर सकते हैं।
  • मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं: AC में रहने से पहले और बाद में स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाना फायदेमंद माना जाता है। यह स्किन की नमी बनाए रखने, ड्राईनेस कम करने और स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।
  • फेस मिस्ट या गुलाब जल इस्तेमाल करें: दिन में एक-दो बार फेस मिस्ट या गुलाब जल लगाने से स्किन फ्रेश महसूस हो सकती है।

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  • बहुत गर्म पानी से चेहरा ना धोएं: गर्म पानी त्वचा के नेचुरल ऑयल्स को और कम कर सकता है। चेहरे को सामान्य या हल्के ठंडे पानी से धोना बेहतर माना जाता है।
  • लिप बाम लगाना ना भूलें: अगर होंठ बार-बार सूख रहे हैं, तो लिप बाम का इस्तेमाल करना मददगार हो सकता है।
  • हेल्दी डाइट लें: स्किन को हेल्दी रखने के लिए सही खानपान भी जरूरी है। डाइट में खीरा, तरबूज, संतरा, दही और हरी सब्जियां शामिल करें।

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नोट: AC गर्मियों में राहत जरूर देता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी ठंडी और ड्राई हवा स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। सही हाइड्रेशन, मॉइश्चराइजर और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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