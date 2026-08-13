Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेंकें नहीं अखरोट के छिलके! त्वचा की गंदगी निकाल देंगे बाहर, जानिए वॉलनट स्क्रब कैसे बनाएं

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अखरोट खाकर हम सभी उसका छिलका फेंक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इसका छिलका भी फायदेमंद होता है। जी हां, अखरोट के छिलके से आप स्किन के डेड स्किन को साफ कर सकते हैं।

Homemade Walnut peel scrub for removing dead skin
अखरोट के छिलके से कैसे बनाएं फेस स्क्रब

अखरोट सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। विटामिन ई,ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे तत्वों से भरपूर अखरोट को खाकर उसका छिलका हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइये। अखरोट के साथ उसका ठोस छिलका भी फायदेमंद होता है लेकिन उसे खाना नहीं है बल्कि चेहरे पर लगाना है। जी हां, वॉलनट स्क्रब बनाकर फेस पर लगाइये और स्किन की गंदगी को साफ कर लीजिए। तो चलिए आपको अखरोट के छिलके से स्क्रब बनाने और लगाने का सही तरीका बताते हैं।

अखरोट के छिलके कैसे है फायदेमंद?

अखरोट के छिलके सख्त होते हैं लेकिन इसमें लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जैसे तत्व होते हैं। साथ ही पॉलीफेनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी होते हैं, जो स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं। अखरोट के छिलके से बना स्क्रब त्वचा पर लगाया जा सकता है ऐसे कई वॉलनट फेस स्क्रब मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें छिलकों का उपयोग किया जाता है।

कैसे बनाएं वॉलनट स्क्रब

स्क्रब बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अखरोट के छिलकों का बारीक पाउडर, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच कच्चा दूध, आधा चम्मच दही, चुटकीभर हल्दी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अखरोट के छिलकों को किसी भारी चीज जैसे ओखली के मूसर या फिर लोढ़े से कपड़े पर रखकर क्रश कर लें। जब छिलके अच्छे से क्रश हो जाए, तब उन्हें मिक्सर में डालकर ग्राइंड करें। मिक्सर में तभी ग्राइंड करिएगा, जब छिलके बारीक तोड़ लिए हो, वरना मिक्सर खराब हो सकता है। वॉलनट पील पाउडर में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर इसमें आधा चम्मच दही और चुटकीभर हल्दी डालकर फेंट लें। बस ऐसे आपका स्क्रब रेडी हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिना केमिकल, सिर्फ 3 चीजों से बनाएं चावल का फेसवॉश! नेचुरली ग्लो करेगा चेहरा

स्क्रब लगाने का सही तरीका

स्क्रब को लगाने से पहले फेस वॉश से मुंह साफ कर लें और फिर उंगलियों पर इस पेस्ट को लेकर हल्के हाथों से फेस पर रगड़ें। फिर 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और इसके बाद सादे पानी से मुंह धोएं। फिर मॉइश्चराइजर लगा लीजिए।

फायदे क्या मिलेंगे

अखरोट पील स्क्रब लगाने से नाक, ठुड्डी और माथे के पास जमा जिद्दी ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स निकल जाएंगे। इस स्क्रब से आपको स्किन पोर्स खुल जाएंगे और स्किन के ऑयल को ये कंट्रोल करेगा। कई तत्वों से भरपूर अखरोट के छिलकों से बना स्क्रब लगाने से चेहरे की रंगत सुधरेगी और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा।

पैच टेस्ट- ध्यान रखें कि छिलका महीन पिस जाना चाहिए, अगर टुकड़े बड़े हुए तो चेहरे पर गड़ सकते हैं, लगाने से पहले चेक कर लें। छिलका थोड़ा खुरदुरा होता है, इसलिए ज्यादा जोर से न रगड़ें। बाजार वाले प्रोडक्ट्स मशीन से बने होते हैं, जिसमें ऐसी परेशानी नहीं होती। स्किन पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट करना न भूलें।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट पार्ट के बाल शेव करने हैं? डॉक्टर ने सही तरीका बताया
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Skin Care
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।