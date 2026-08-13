फेंकें नहीं अखरोट के छिलके! त्वचा की गंदगी निकाल देंगे बाहर, जानिए वॉलनट स्क्रब कैसे बनाएं
अखरोट खाकर हम सभी उसका छिलका फेंक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इसका छिलका भी फायदेमंद होता है। जी हां, अखरोट के छिलके से आप स्किन के डेड स्किन को साफ कर सकते हैं।
अखरोट सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। विटामिन ई,ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे तत्वों से भरपूर अखरोट को खाकर उसका छिलका हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइये। अखरोट के साथ उसका ठोस छिलका भी फायदेमंद होता है लेकिन उसे खाना नहीं है बल्कि चेहरे पर लगाना है। जी हां, वॉलनट स्क्रब बनाकर फेस पर लगाइये और स्किन की गंदगी को साफ कर लीजिए। तो चलिए आपको अखरोट के छिलके से स्क्रब बनाने और लगाने का सही तरीका बताते हैं।
अखरोट के छिलके कैसे है फायदेमंद?
अखरोट के छिलके सख्त होते हैं लेकिन इसमें लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जैसे तत्व होते हैं। साथ ही पॉलीफेनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी होते हैं, जो स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं। अखरोट के छिलके से बना स्क्रब त्वचा पर लगाया जा सकता है ऐसे कई वॉलनट फेस स्क्रब मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें छिलकों का उपयोग किया जाता है।
कैसे बनाएं वॉलनट स्क्रब
स्क्रब बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अखरोट के छिलकों का बारीक पाउडर, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच कच्चा दूध, आधा चम्मच दही, चुटकीभर हल्दी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अखरोट के छिलकों को किसी भारी चीज जैसे ओखली के मूसर या फिर लोढ़े से कपड़े पर रखकर क्रश कर लें। जब छिलके अच्छे से क्रश हो जाए, तब उन्हें मिक्सर में डालकर ग्राइंड करें। मिक्सर में तभी ग्राइंड करिएगा, जब छिलके बारीक तोड़ लिए हो, वरना मिक्सर खराब हो सकता है। वॉलनट पील पाउडर में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर इसमें आधा चम्मच दही और चुटकीभर हल्दी डालकर फेंट लें। बस ऐसे आपका स्क्रब रेडी हो जाएगा।
स्क्रब लगाने का सही तरीका
स्क्रब को लगाने से पहले फेस वॉश से मुंह साफ कर लें और फिर उंगलियों पर इस पेस्ट को लेकर हल्के हाथों से फेस पर रगड़ें। फिर 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और इसके बाद सादे पानी से मुंह धोएं। फिर मॉइश्चराइजर लगा लीजिए।
फायदे क्या मिलेंगे
अखरोट पील स्क्रब लगाने से नाक, ठुड्डी और माथे के पास जमा जिद्दी ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स निकल जाएंगे। इस स्क्रब से आपको स्किन पोर्स खुल जाएंगे और स्किन के ऑयल को ये कंट्रोल करेगा। कई तत्वों से भरपूर अखरोट के छिलकों से बना स्क्रब लगाने से चेहरे की रंगत सुधरेगी और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा।
पैच टेस्ट- ध्यान रखें कि छिलका महीन पिस जाना चाहिए, अगर टुकड़े बड़े हुए तो चेहरे पर गड़ सकते हैं, लगाने से पहले चेक कर लें। छिलका थोड़ा खुरदुरा होता है, इसलिए ज्यादा जोर से न रगड़ें। बाजार वाले प्रोडक्ट्स मशीन से बने होते हैं, जिसमें ऐसी परेशानी नहीं होती। स्किन पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट करना न भूलें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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