सूखे और फ्रिजी बालों के लिए रोज नरिशिंग हेयर पैक की आसान रेसिपी
अगर आपके बाल रूखे और फ्रिजी हो गए हैं, तो रोज नरिशिंग हेयर पैक एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। चावल, गुलाब की पंखुड़ियां और अलसी के जेल से बना यह पैक बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
आजकल बालों का रूखा होना, फ्रिज और उलझना बहुत आम समस्या बन गई है। धूल, प्रदूषण, हीट स्टाइलिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स के कारण बाल धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से पोषण देना चाहते हैं, तो रोज नरिशिंग हेयर पैक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह हेयर पैक पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से बनता है और बालों को गहराई से पोषण देने में मदद करता है। इस पैक में चावल, गुलाब की पंखुड़ियां, अलसी का जेल और शहद जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो बालों को मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद करती हैं।
रोज हेयर पैक के फायदे
- सूखे और रूखे बालों को गहराई से पोषण देता है।
- फ्रिज को कम करने में मदद करता है।
- बालों को सुलझाना आसान बनाता है।
- बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है।
- स्कैल्प को शांत और ठंडक देता है।
- इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। इसलिए यह बच्चों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है और लगभग सभी हेयर टाइप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
जरूरी सामग्री
इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए:
3–4 बड़े चम्मच पके हुए चावल
1 बड़ा चम्मच सूखी या ताजी गुलाब की पंखुड़ियां
थोड़ा सा गुलाब जल (ब्लेंड करने के लिए)
1 बड़ा चम्मच अलसी का जेल
1 छोटा चम्मच शहद
हेयर पैक बनाने की विधि
- सबसे पहले पके हुए चावल और गुलाब की पंखुड़ियों को मिक्सर में डालें।
- अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें और इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि एक स्मूद पेस्ट बन जाए।
- इसके बाद इस पेस्ट में अलसी का जेल और शहद मिलाएं।
- इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक क्रीमी पेस्ट तैयार कर लें। आपका रोज नरिशिंग हेयर पैक तैयार है।
इस्तेमाल करने का तरीका
- सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लें।
- अब इस हेयर पैक को स्कैल्प से लेकर बालों की लंबाई तक अच्छी तरह लगाएं।
- इसे करीब 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा रहने दें।
- इसके बाद हल्के माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें।
- अच्छे परिणाम के लिए इस पैक को सप्ताह में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
नोट: अगर आप बिना केमिकल के अपने बालों को पोषण देना चाहते हैं, तो रोज नरिशिंग हेयर पैक एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। यह बालों को मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद करता है लेकिन इस हेयर पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि किसी तरह की एलर्जी का खतरा ना रहे। इसके अलावा हमेशा ताजे और साफ सामग्री का ही इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
