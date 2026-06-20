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झाड़ू जैसे रूखे-बेजान, कमजोर बालों के लिए बना लें ये होममेड शैंपू, कुछ दिनों में दिखेगा असर

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Homemade shampoo to reduce dry-frizzy hair problem: बाल झाड़ू की तरह रूखे-बेजान और कमजोर हो गए हैं तो केमिकल वाले शैंपू छोड़ दें लगाना। घर में बनाएं गुड़हल के फूलों से ये होममेड शैंपू, जो बालों को सिल्की, शाइनी बनाने के साथ मजबूत करेगा।

झाड़ू जैसे रूखे-बेजान, कमजोर बालों के लिए बना लें ये होममेड शैंपू, कुछ दिनों में दिखेगा असर

बालों का झड़ना नहीं रुकता, बाल रूखे और बेजान रहते हैं तो आप तरह-तरह के तेल और हेयर पैक अप्लाई करते हैं। लेकिन शैंपू वहीं मार्केट का ही यूज करते हैं। जबकि शैंपू में मौजूद केमिकल ही कई बार आपके बालों को डैमेज कर रहा होता है। ऐसे में बालों को नेचुरली केमिकल फ्री तरीके से केयर करना चाहते हैं तो घर में ही होममेड शैंपू बनाकर रख लें। इसे बालों में लगाएं तो ना केवल बालों का झड़ना बंद होगा बल्कि ये शैंपू आपके हेयर को ज्यादा सिल्की, स्मूद और स्ट्रांग बनाने में भी मदद करेगा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं होममेड शैंपू।

सिल्की बालों के लिए बनाएं गुड़हल के फूल से शैंपू

घर या बालकनी के बगीचे गुड़हल के फूल ज्यादातर घरों में लगे होते हैं। इन फूलों को बेकार समझकर काफी सारे लोग फेंक देते हैं लेकिन पड़ोस में अगर आपको ये फूल मिल जाएं तो इन्हें फौरन उठा लें। साथ में कुछ पत्तियां भी गुड़हल के पेड़ की तोड़ लाएं। इन फूलों से बढ़िया शैंपू बनकर तैयार होगा जो आपके बालों को ना केवल सिल्की और शाइनी बनाएगा बल्कि हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं गुड़हल के फूलों से नेचुरल शैंपू।

  • सबसे पहले गुड़हल के आठ से दस फूल ले लीजिए।
  • इनकी पीछे की हरी डंठल को निकालकर अलग कर दें। अगर ताजे फूल नहीं है तो एक दिन पुराने जमीन पर गिर चुके फूलों को भी ले सकती हैं। ये फूल भी काम करेंगे। लेकिन कई दिन पुराना फूल ना लें। गुड़हल खिलने के बाद सूखकर गिर जाता है। तो जो ताजे फूल गिरे हों बस उन्हीं को लें।
  • साथ में आठ से दस गुड़हल की फ्रेश पत्तियां लें।
  • छह से आठ इंच का एलोवेरा जेल का पत्ता लें। ध्यान रहें कि ये सारी चीजें आस-पास से ले लें लेकिन मार्केट वाले यूज ना करें।
  • एक चम्मच ड्राई रोजमेरी की पत्तियां ले लें। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी।
  • बालों में नेचुरल शाइन और कलर के लिए आधा चुकंदर भी डाल दें।
  • तीन से चार भीगे शिकाकाई के बीज निकालकर उन्हें भी डाल दें।
  • इन सारी चीजों को करीब एक से डेढ़ लीटर पानी डालकर उबालें।
  • जब ये उबलकर आधा रह जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा हो जाने दें।
  • ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से निचोड़कर छान लें और कांच की शीशी में भरकर रख लें।
  • ये नेचुरल शैंपू बनकर तैयार है जिसे आप हेयर वॉश के लिए यूज कर सकती हैं। ये होममेड शैंपू बिना प्रिजरवेटिव है तो इसे फ्रिज में स्टोर करें।
  • साथ ही जो गुड़हल के फूल और पत्तियां बची हुई हैं उन्हें ठंडा होने के बाद पीस लें और बालों में हेयर पैक की तरह लगा लें। ये पैक भी बालों को स्मूद और सिल्की बनाकर रखने में मदद करेगा।
  • तो अगर आपके बाल बिल्कुल ड्राई, फ्रिजी से रहने लगे हैं तो कुछ दिन इस नेचुरल शैंपू का यूज करें फर्क खुद ब खुद दिखने लगेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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