मां बनने के बाद कई महिलाओं को हार्मोनल बदलावों के कारण बाल झड़ने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में घर का बना तेल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां जानिए हेयरफॉल से निपटने के लिए कैसे बनाएं तेल।

डिलीवरी के बाद बाल झड़ने की समस्या को कम करने के लिए होममेड हेयर ऑयल कैसे बनाएं

मां बनने के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका असर उनकी त्वचा और बालों पर भी दिखाई देता है। डिलीवरी के कुछ महीनों बाद कई महिलाओं को अचानक बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। इसे पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहा जाता है। प्रेग्नेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से बाल कम झड़ते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद हार्मोन का लेवल सामान्य होने पर बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। हालांकि, यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में कुछ ही समय के लिए होती है। अगर आप भी मां बनने के बाद बढ़ते हेयर फॉल से परेशान हैं, तो बालों की सही देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए सही हेयर केयर रूटीन को फॉलो करें। इस रूटीन में आप घर के बने तेल को भी शामिल कर सकते हैं। घर पर तैयार किया गया हेयर ऑयल बालों को नमी और पोषण देने के साथ सिर की स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हो सकती है। यहां सीखिए कैसे बनाएं ये तेल।

तेल बनाने के लिए आपको चाहिए -2 कप नारियल का तेल

-2 बड़े चम्मच मेथी दाना

-1 बड़ा चम्मच कलौंजी

-60 ग्राम रोजमेरी की पत्तियां (ताजी या सूखी)

-100 ग्राम करी पत्ता

तेल बनाने की विधि 1. तेल गरम करें नारियल के तेल को एक भारी तले वाले बर्तन में डालें और इसे सबसे धीमी आंच पर गैस पर रखें।

2. सामग्री डालें तेल में मेथी दाना, कलौंजी, रोज़मेरी की पत्तियां और करी पत्ता डालें।

3) तेल को पकने दें मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकने दें, जब तक कि करी पत्तों का रंग न बदल जाए और वे कुरकुरे न हो जाएं। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि सामग्री जल न जाए।

4) रात भर के लिए छोड़ दें गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। बर्तन को ढक दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए इसे रात भर ऐसे ही रखा रहने दें।

5) छान लें और स्टोर करें अगली सुबह, एक बारीक छलनी या मलमल के कपड़े की मदद से तेल को छान लें और इसे एक साफ, सूखी कांच की बोतल में भर लें।

कैसे लगाएं तेल 1) तेल हल्का गर्म करें- सबसे पहले होममेड हेयर ऑयल को हल्का गुनगुना कर लें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो।

2) स्कैल्प पर लगाएं- बालों में पार्टिंग करके उंगलियों की मदद से तेल को धीरे-धीरे स्कैल्प पर लगाएं।

3) हल्के हाथों से मसाज करें- उंगलियों के पोरों से 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। नाखूनों का इस्तेमाल न करें।

4) बालों की लंबाई पर लगाएं- बचा हुआ तेल बालों की लंबाई और सिरों पर भी लगा सकती हैं।

5) कुछ देर लगा रहने दें- तेल को 30-60 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।

6) नियमित देखभाल करें- सप्ताह में 1-2 बार तेल लगाने से बालों को नमी और कंडीशनिंग मिल सकती है।