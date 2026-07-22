रूखे-सूखे, झड़ते बालो को बनाएं मजबूत और शाइनी, लगाएं ये होममेड हेयर पैक
Hair Care Pack: बालों के टूटने, झड़ने और रूखे होने से परेशान हो गई हैं। तो इस घर के बने हेयर मास्क को ट्राई करें। बिना जेब पर बोझ डाले कम खर्च में ये हेयर पैक आपके बालों को शाइन देगा और मजबूत बनाएगा, जिससे हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा।
बालों की केयर के लिए हर महीने पार्लर पहुंच जाती है। केरेटिन ट्रीटमेंट, हॉट ऑयल मसाज, हेयर स्पा सबकुछ लेती हैं। लेकिन फिर भी बालों में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। थोड़े समय बाद बाल वैसे ही रूखे-सूखे बेजान से हो जाते हैं और हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो घर पर बने इस हेयर मास्क को लगाकर देखें। कम बजट में बालों को हेल्दी, शाइनी और मजबूत बनाना चाहती हैं तो ये हेयर पैक आपके बड़े काम आएगा। तो बिना घर के बजट को हिलाएं अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें ये हेयर पैक, सीख लें बनाने का तरीका।
बालों को मजबूत, शाइनी बनाने के लिए इन चीजों से बनाएं हेयर पैक
बालों का हेयरफॉल रोककर उन्हें मजबूत और चमकदार बनाना है तो इन चीजों से हेयर पैक बनाएं-
दही
नींबू
आंवला पाउडर
रीठा
शिकाकाई पाउडर
एलोवेरा जेल
तेल
विटामिन ई की कैप्सूल
स्ट्रांग एंड शाइनी हेयर के लिए कैसे बनाएं हेयर पैक
लगातार झड़ते बाल और रूखे-सूखे, बेजान बालों से परेशान हैं तो इस हेयर पैक को बनाकर रख दें। इस पैक को बनाने के लिए किसी बाउल में खट्टी दही लें, दही बालों की लेंथ के हिसाब से एक कप या दो कप लें। इसमे आंवला पाउडर दो से तीन चम्मच, शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर डाल दें। ये सारी चीजें आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी। बस ध्यान रहे कि अच्छी कंपनी का हो और ऑर्गेनिक हो।
अब साथ में इसी पैक में आधा नींबू का रस, एलोवेरा जेल, विटामिन ई की एक कैप्सूल को काटकर डाल दें। साथ में थोड़ा सा तेल जो आप यूज करते हों, जैसे सरसों का या फिर नारियल का डाल दें। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें।
हेयर पैक बालों पर लगाने का सही तरीका
- इस हेयर पैक को बनाकर रातभर के लिए छोड़ दे। सुबह तक सारी चीजें अच्छी तरह से फूल कर अपने तत्व छोड़ देंगी। अब इसे बाल की जड़ों से लेकर बाल के सिरों तक लगाएं।
- करीब दो घंटे के लिए ऐसे ही बालों में लगा रहने दें।
- आप ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहती हैं तो गर्म पानी में किसी पुरानी तौलिया या कपड़े को डुबोकर निचोड़ लें और उसे बालों पर लपेट लें। इससे ये बालों में सूखेंगे नहीं और जड़ों में पहुंचेगे।
- बस दो घंटे बाद पानी से धो दें।
- ध्यान दें कि हेयर पैक को केवल पानी से धोना है, शैंपू करने की गलती ना करें।
- शैंपू अगले दिन ही करें।
- इस तरह से हेयर पैक को सप्ताह में एक दिन लगाएंगी और तो बालों में शाइन और सॉफ्टनेस पहली बार से ही पता चलने लगेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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