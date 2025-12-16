Hindustan Hindi News
शेफ स्नेहा सिंघी का होममेड हेयर कंडीशनर: बाल होंगे सिल्की और शाइनी

संक्षेप:

अगर आप केमिकल-फ्री हेयर केयर की तलाश में हैं तो शेफ स्नेहा सिंघी का यह होममेड हेयर कंडीशनर एक बेहतरीन विकल्प है जो बालों को प्राकृतिक रूप से मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाता है।

Dec 16, 2025 10:10 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बालों का रूखापन, फ्रिज और बेजानपन एक आम समस्या बन चुका है। महंगे कंडीशनर तुरंत असर तो दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में बालों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में घर पर बने नेचुरल हेयर कंडीशनर एक सुरक्षित और असरदार विकल्प साबित होते हैं। शेफ स्नेहा सिंघी द्वारा सुझाया गया यह होममेड हेयर कंडीशनर पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई भिंडी, एलोवेरा, फ्लैक्स सीड्स और चावल बालों को गहराई से कंडीशन करते हैं। भिंडी और फ्लैक्स सीड्स से निकलने वाला नेचुरल जेल बालों पर एक स्मूद कोटिंग बनाता है जिससे बाल उलझते नहीं हैं और सॉफ्ट महसूस होते हैं। एलोवेरा स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, जबकि चावल बालों में नेचुरल शाइन लाने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से बाल ज्यादा मैनेजेबल और हेल्दी दिखने लगते हैं। शेफ स्नेहा का यह होममेड हेयर कंडीशनर ना सिर्फ किफायती है, बल्कि बालों को नेचुरल तरीके से पोषण भी देता है। अगर आप सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बाल चाहते हैं तो इसे अपनी हेयर केयर रूटीन में जरूर शामिल कर सकते हैं।

होममेड हेयर कंडीशनर बनाने का तरीका

सामग्री: 4–5 भिंडी, 1 एलोवेरा पत्ता, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबलस्पून चावल, 2 कप पानी

बनाने की विधि:

  • भिंडी और एलोवेरा को मोटा-मोटा काट लें।
  • सभी सामग्री को पैन में डालकर पानी के साथ अच्छी तरह उबालें।
  • उबालने पर पानी थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा।
  • गैस बंद कर हल्का ठंडा होने दें और मलमल के कपड़े से छान लें।

इस्तेमाल कैसे करें?

  • शैंपू के बाद इसे सामान्य कंडीशनर की तरह बालों में लगाएं।
  • 5 मिनट तक छोड़ दें और फिर पानी से धो लें।
  • बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें।

  • स्टोरेज: एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। 7 दिनों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोट: हेयर केयर सबके लिए अलग-अलग असर करता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
