बालों को नेचुरल डार्क ब्राउन शेड देगा ये DIY होममेड कलर, सीख लें किन चीजों से बनाएं
How to get dark brown hair color with natural ingredients: बाल सफेद हो गए हैं या फिर बालों को कलर करने का मूड हो गया है। पानी में इन चीजों मिलाकर ऐसा पानी तैयार करें। जिसे मेहंदी में मिलाकर लगाने से बालों को डार्क ब्राउन का खूबसूरत शेड मिलेगा।
सफेद बालों को नेचुरल तरीके से कवर करना हो तो बस काला रंग ही याद आता है। और अगर मेहंदी लगा ली तो वो मेहंदी वाला ब्राउन कलर यंग लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसे में बालों पर नेचुरली कलर करना हो तो काला कलर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। लेकिन आप कुछ खास इंग्रीडिएंट्स डालकर नेचुरल ब्राउन शेड का हेयर कलर तैयार कर सकती हैं। जिसे लगाने के बाद आपको किसी भी मार्केट वाले हेयर कलर की जरूरत नहीं होगी। यहीं नहीं जिन लोगों को बालों में कलर करवाने का मन है लेकिन केमिकल से डर लगता है वो इसे लगा लें। इससे बालों का कलर ब्राउन शेज में चेंज होगा और खूबसूरत भी दिखेगा। बस मेहंदी में इन चीजों को मिलाकर बालों पर लगाएं।
नेचुरल ब्राउन कलर घर में बनाने के लिए इन सामान की होगी जरूरत
एक-डेढ़ कप पानी
आठ से दस लौंग
एक चम्मच सौंफ
एक चौथाई चम्मच हल्दी
एक चम्मच चाय की पत्ती
एक चम्मच कलौंजी
DIY डार्क ब्राउन हेयर कलर बनाने का तरीका
- घर में आपको बालों को कलर करना है वो भी बगैर केमिकल तो ये फार्मूला आपकी हेल्प कर सकता है। इसकी मदद से बालों का कलर ना केवल डार्क ब्राउन दिखेगा बल्कि बालों में शाइन भी आएगी।
- इसके लिए पतीले में डेढ़ कप पानी लेकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। इसमे सारी सामग्री लौंग, हल्दी, कलौंजी, चाय की पत्ती और सौंफ को डालकर पकाएं।
- थोड़ी ही देर में देखेंगी की पानी का कलर बदल रहा है। ये पानी बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा।
- बस पानी जब आधा हो जाए तो गैस बंद कर दें। इस पानी को स्टोर करके रख लें।
- जब बालों पर कलर लगाना हो तो मार्केट से खुली मेहंदी बिना केमिकल वाली खरीद लें। तैयार पानी में एक से डेढ़ घंटे के लिए भिगो दें और फिर बालों पर लगाएं।
- अगर आपके बाल सफेद नहीं है और केवल ब्राउन कलर के लिए इसे लगा रही हैं तो मात्र आधे घंटे बाद ही बालों को वॉश कर लें। इससे बालों में नेचुरल शाइन और कलर मिलेगा।
- और, अगर बालों का कलर सफेद है तो उन पर एक से डेढ़ घंटा रखने के बाद बालों को वॉश करें। इस तरह से बालों में अगर मेहंदी को लगाएंगी तो ब्राउन कलर मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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