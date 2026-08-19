Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेशियल हेयर की जड़ों को कमजोर कर देगा ये फेस पैक, चेहरे पर लगाकर करें ट्राई

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

चेहरे पर उगे हुए अनचाहे बाल काफी सारी लड़कियों को परेशान करती हैं और वो इसे हटाने के बारे में सोचती हैं। लेकिन इन बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग का सहारा लेने की बजाय नेचुरल रेमेडी को फॉलो करें। इससे बालों की जड़ें धीरे-धीरे कमजोर भी होंगी और चेहरा क्लीन हो जाएगा।

unwanted facial hair
अनचाहे बालों के लिए घरेलू नुस्खा

चेहरे पर उगे छोटे महीन अनचाहे बाल काफी बुरे दिखते हैं। काफी सारी लड़कियां इन महीन बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग और रेजर जैसी चीजों का सहारा लेने लगती हैं। जिससे बालों की जड़ों पर गंभीर असर होता है और वो उनकी जड़े ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर चेहरे पर उगे बालों को हटाने के लिए आपने किसी तरह की थ्रेडिंग, वैक्सिंग या रेजर से छेड़छाड़ नहीं की है तो इन फेशियल हेयर को हटाने के लिए नेचुरल तरीके अपनाएं। जो इन बालों की जड़ों को धीरे-धीरे कमजोर करेंगे और बालों दोबारा से उगने के प्रोसेस को भी धीमा कर सकते हैं। खासतौर कम उम्र में बच्चों के पीठ वगैरह पर उगे बालों को हटाना है तो इस पैक को बनाकर लगाएं। ये बालों को हटाने में मदद करेगा। कैसे बनाएं ये फेस पैक।

फेशियल हेयर हटाने वाला फेस पैक बनाने का तरीका

चेहरे पर उग रहे अनचाहे छोटे महीन बालों को नेचुरल तरीके से हटाने के लिए इस फेस पैक का सहारा लें। इसे बनाने के लिए मात्र दो चीजों की जरूरत होगी

पोटैटो स्टार्च

आटा

पोटैटो स्टार्च बनाने का तरीका

पोटैटो स्टार्च बनाने के लिए सबसे पहले एक आलू को लेकर कद्दूकस कर लें। आलू के छिलके को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। छिलका सहित आलू लेकर घिस लें और किसी कांच की कटोरी में इसके रस को निकालें। रस निकालने के लिए साफ-सुथरे कपड़े में घिसे आलू को डालकर निचोड़ें। ऐसा करने से रस कटोरी में निकल आएगा।

बस इस रस को कुछ देर के लिए छोड़ दें। तो पाएंगे कि नीचे कटोरी की तली में सफेद रंग का गाढ़ा सा पदार्थ बैठ गया है। ऐसे में ऊपर वाला रस निकालकर अलग कर लें। अब जो नीचे गाढ़ा सफेद रंग का पदार्थ जमा है वहीं स्टार्च है।

फेस पैक बनाने का तरीका

अब फेस पैक बनाने के लिए निकले हुए स्टार्च को लेकर उसमे आटा डालें और पैक बनाकर रेडी कर लिए।

बस इसे चेहरे पर उगे बालों के डायरेक्शन में लगाएं और सूख जाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में हल्के हाथों से निकालें। ऐसा करने से बालों को रिमूव करना आसान हो जाएगा।

फिटकरी के पैक से हटाएं अनचाहे बाल

चेहरे पर उगे अनचाहे बालों को हटाना है तो फिटकरी से बना पेस्ट भी असरदार होगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए बस तीन से चार चीजों की जरूरत होगी

फिटकरी पाउडर

दूध

चीनी

चावल का आटा

  • किसी कांच के बाउल में फिटकरी पाउडर लें और उसमे चावल का आटा मिला लें।
  • साथ ही चीनी डालकर गर्म दूध डालें। जिससे चीनी पिघल जाए और एक सॉफ्ट, स्मूद पेस्ट बनकर तैयार हो।
  • अब इस पेस्ट को बालों के डायरेक्शन में चेहरे पर लगाएं और जब ये पूरी तरह से सूख जाए।
  • तो एक साफ कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें।
  • फिर इसी तौलिया से बालों की अपोजिट डायरेक्शन में हल्के हाथों से रगड़कर बालों को पैक को रिमूव करें।
  • इससे चेहरे पर उगे अनचाहे बाल भी रिमूव होंगे और धीरे-धीरे इनकी जड़ें भी कमजोर होती जाएंगी।

डिस्क्लैमर- यह लेख सोशल मीडिया पर शेयर तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। इन घरेलू नुस्खों के कारगर होने का हम दावा नहीं करते। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:गंदे-फटे हाथों को 3 स्टेप में पार्लर जैसा चमकाएं, तभी चूड़ी-मेहंदी
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care Skin Care Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।