DIY फेसपैक: स्किन को फ्रेश और ब्राइट लुक देने का आसान घरेलू नुस्खा
अगर आप बिना केमिकल्स के अपनी त्वचा को नेचुरली साफ, फ्रेश और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो यह DIY फेसपैक आपकी स्किनकेयर रूटीन में एक आसान और असरदार ऐड-ऑन हो सकता है।
आजकल धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन, स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखता है। स्किन डल, थकी हुई और बेजान लगने लगती है। ऐसे में महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय घर पर बने नेचुरल फेसपैक ना सिर्फ सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय में स्किन को हेल्दी भी बनाते हैं। यह DIY फेसपैक त्वचा को डीप क्लीन करने, हल्का एक्सफोलिएशन देने और नेचुरल ब्राइटनेस बढ़ाने में मदद करता है।
फेसपैक में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उनके फायदे
- मुल्तानी मिट्टी: त्वचा से अतिरिक्त ऑयल और गंदगी को सोखने में मदद करती है। पोर्स को क्लीन कर स्किन को फ्रेश बनाती है।
- कद्दूकस किया हुआ टमाटर: नेचुरल क्लीनजर की तरह काम करता है। डलनेस कम करने और स्किन टोन को इवन करने में सहायक है।
- कॉफी: हल्का एक्सफोलिएशन देती है, जिससे डेड स्किन सेल्स हटते हैं और स्किन स्मूद दिखती है।
- शहद: नेचुरल मॉइस्चराइजर है। स्किन को हाइड्रेट रखता है और सॉफ्टनेस बढ़ाता है।
- गुलाब जल: त्वचा को ठंडक देता है, रिफ्रेशिंग फील देता है और रेडनेस कम करने में मदद करता है।
- दूध: स्किन को पोषण देता है और नेचुरल ग्लो लाने में सहायक होता है।
फेसपैक बनाने और लगाने का तरीका
- सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी लें।
- अब उसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर, थोड़ी कॉफी और शहद मिलाएं।
- जरूरत के अनुसार गुलाब जल और दूध डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।
- चेहरे और गर्दन को अच्छे से साफ करें, फिर फेसपैक को समान रूप से लगाएं।
- 15–20 मिनट तक सूखने दें, बाद में सादे पानी से हल्के हाथों से धो लें।
- बाद में मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
कितनी बार इस्तेमाल करें?
इस फेसपैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना काफी है। अगर आप इसे नियमित रूप से करीब 2–3 महीने तक अपनाते हैं तो स्किन टेक्सचर, फ्रेशनेस और ब्राइटनेस में फर्क नजर आने लगता है।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- किसी भी DIY फेसपैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
- अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है या कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतें।
- फेसपैक तभी बेहतर काम करता है जब आप अंदर से भी अपनी बॉडी का ख्याल रखें।
अंदरूनी देखभाल भी है जरूरी
याद रखें, सिर्फ बाहर से लगाने वाले प्रोडक्ट्स से ही स्किन नहीं सुधरती। साफ और बैलेंस्ड डाइट लें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल करें। गट हेल्थ ठीक रहेगी, तभी स्किन पर लंबे समय तक असर दिखेगा। यह DIY फेसपैक आपकी स्किन को नेचुरली रिवाइव करने का एक सरल और भरोसेमंद तरीका हो सकता है बस कंसिस्टेंसी और सही लाइफस्टाइल जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।