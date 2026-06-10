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वैक्सिंग के बाद उगे छोटे-छोटे बालों से हो जाती हैं परेशान तो लगाएं फिटकरी वाला बॉडी वॉश

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Use Alum Body Wash: वैक्सिंग के बाद हाथ-पैर और पूरी बॉडी पर उगे छोटे कड़े बाल दिखने में भद्दे लगते हैं और काफी गड़ते हैं। इन बालों को सॉफ्ट करने और खत्म करने के लिए रोजाना फिटकरी से बने इस बॉडी वॉश का यूज करें, सीख लें बनाने का तरीका।

वैक्सिंग के बाद उगे छोटे-छोटे बालों से हो जाती हैं परेशान तो लगाएं फिटकरी वाला बॉडी वॉश

हाथ-पैर या बॉडी के किसी भी हिस्से पर वैक्सिंग के बाद बहुत तेजी से छोटे-छोटे बाल उगने लगते हैं। जिनके साथ डेड स्किन मिक्स हो जाती है और वो काफी कड़े और दाने के रूप में नजर आने लगते हैं। इन उगे बालों की वजह से ही पैरों को अक्सर स्ट्रॉबेरी लेग्स बोला जाता है और ये काफी अनकंफर्टेबल भी फील कराते हैं। लेकिन फिटकरी वाले इस बॉडी वॉश का यूज नहाने के बाद करेंगी तो वैक्सिंग के बाद छोटे कड़े बालों से हो रही दिक्कत भी कम होगी और ये इनग्रोन हेयर भी वक्त के साथ कम होने लगेंगे। घर में बनाएं ये फिटकरी वाला बॉडी वॉश।

इनग्रोन हेयर को कम करेगा फिटकरी वाला बॉडी वॉश

छोटे बालों को जड़ों से सॉफ्ट बनाने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। ये उन बालों से हो रही खुजली और अनकंफर्ट को कम करता है। बस रोजाना इस बॉडी वॉश का यूज करें और नोट कर लें बनाने का तरीका।

फिटकरी वाला बॉडी वॉश बनाने का तरीका

फिटकरी दो से तीन चम्मच

चावल का आटा दो चम्मच

मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच

ग्लिसरीन एक चम्मच

बादाम का तेल एक चम्मच

गर्म पानी

बेबी सोप

सबसे पहले फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लें। अब किसी कांच के बाउल में फिटकरी के पाउडर को लें और साथ में बेबी सोप को कद्दूकस से घिसकर मिला लें।

साथ ही इसमे चावल का आटा दो चम्मच और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो भी कोई बात नहीं।

इसमे एक चम्मच ग्लिसरीन डाल दें, ये स्किन के मॉइश्चर को लॉक करेगा। साथ में एक चम्मच बादाम का तेल भी लें। इससे स्किन सॉफ्ट होगी।

बस इन सारी चीजों में गर्म पानी डालकर रातभर के लिए मिक्स करके छोड़ दें। पानी हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं।

बस रातभर के बाद ये पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा।

किसी कांच की शीशी में रखें और फ्रिज में स्टोर कर लें।

बॉडी वॉश यूज करने का तरीका

इस बॉडी वॉश को रोजाना नहाने के पहले लगाएं और साबुन की जगह पर यूज करें। फिटकरी बालों की ग्रोथ को कम करेगा और चावल का आटा डेड स्किन रिमूव करने में मदद करेगा। नेचुरल स्क्रब का काम करता है। रोजाना इस्तेमाल से बॉडी पर हर वक्त ग्लो बना रहेगा। बेबी सोप डालने की वजह से इसे आप फेस क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। रोजाना इस बॉडी वॉश के इस्तेमाल से कुछ महीनों बाद आप फर्क खुद महसूस करेंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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