आंखों के नीचे काले घेरे हैं परेशान? अपनाएं जायफल का नुस्खा

संक्षेप: डार्क सर्कल्स आजकल आम स्किन समस्या बन चुकी है। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो जायफल का सही इस्तेमाल आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स हल्के करने में प्राकृतिक रूप से मदद कर सकता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल, नींद की कमी और गलत खानपान की वजह से डार्क सर्कल्स की समस्या आम होती जा रही है। आंखों के नीचे की त्वचा बेहद नाजुक होती है और यहां सबसे पहले थकान और स्ट्रेस के संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे में कई लोग महंगे आई क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे भी सही तरीके से अपनाए जाएं तो असरदार साबित हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है जायफल।

जायफल (Nutmeg) सिर्फ एक मसाला ही नहीं, बल्कि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। आयुर्वेद में जायफल का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स अक्सर खराब ब्लड फ्लो, पिग्मेंटेशन और थकान की वजह से होते हैं, ऐसे में जायफल का हल्का और सीमित उपयोग इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।

जायफल का इस्तेमाल कैसे करें? जायफल और दूध का पेस्ट: एक चुटकी जायफल पाउडर में 1–2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर हल्का पेस्ट बना लें। इसे रात को सोने से पहले आंखों के नीचे हल्के हाथ से लगाएं और 10–15 मिनट बाद धो लें। दूध त्वचा को पोषण देता है और जायफल डार्कनेस कम करने में मदद करता है। जायफल और शहद: अगर आपकी त्वचा रूखी है तो आधा चम्मच शहद में एक चुटकी जायफल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा को मॉइस्चर देता है और सूजन कम करता है। जायफल और गुलाब जल: संवेदनशील त्वचा वालों के लिए गुलाब जल के साथ जायफल का पेस्ट बेहतर रहता है। यह आंखों को ठंडक देता है और थकान के असर को कम करता है। सावधानियां जरूरी: जायफल बहुत तेज असर वाला होता है, इसलिए इसकी मात्रा हमेशा बहुत कम रखें। आंखों के अंदर जाने से बचाएं और इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इसका उपयोग ना करें।