ठुड्डी पर तेजी से बढ़ रहे हैं बाल? होम शेफ ने बताया आसान घरेलू उपाय
Home Remedy: ठुड्डी पर आने वाले अनचाहे बाल कई महिलाओं के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू चीजों से तैयार एक आसान ड्रिंक हार्मोन बैलेंस और बालों की ग्रोथ कम करने में मदद कर सकती है।
महिलाओं के चेहरे, खासकर ठुड्डी पर बाल आना कई कारणों से जुड़ा हो सकता है। कई बार यह हार्मोनल बदलाव, PCOS, तनाव या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग बार-बार वैक्सिंग, थ्रेडिंग या शेविंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बाल दोबारा आ सकते हैं। ऐसे में कई लोग घरेलू उपायों की मदद लेना पसंद करते हैं।
होम शेफ पूनम देवनानी के अनुसार, कुछ प्राकृतिक चीजों से तैयार ड्रिंक शरीर को अंदर से सपोर्ट कर सकती है और नियमित सेवन से फर्क दिख सकता है।
अनचाहे बाल कम करने के लिए घरेलू ड्रिंक- जरूरी सामग्री
1 गिलास पानी
1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा
1 छोटी चम्मच सौंफ
4–5 तुलसी के पत्ते
कुछ पुदीने के पत्ते
1 छोटी चम्मच कुटे हुए अलसी के बीज
ड्रिंक बनाने का तरीका
- एक पैन में 1 गिलास पानी डालें।
- अब इसमें दालचीनी, सौंफ, तुलसी के पत्ते और पुदीना डालें।
- इसमें कुटे हुए अलसी के बीज भी मिलाएं।
- इस मिश्रण को अच्छी तरह उबालें। 5–7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।
- गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब ड्रिंक को छान लें।
- इसे खाली पेट या नाश्ते के आसपास पी सकते हैं।
कितने दिनों तक पीना चाहिए?
इस ड्रिंक को नियमित रूप से लगभग 2 महीने तक पिएं। लगातार सेवन से फर्क महसूस हो सकता है।
- दालचीनी के फायदे: शरीर का मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करती है। ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद करती है।
- सौंफ के फायदे: पाचन बेहतर करने में मदद करती है। पेट की गैस और ब्लोटिंग कम करने में सहायक मानी जाती है। शरीर को ठंडक भी देती है।
- तुलसी के पत्तों के फायदे: शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी मजबूत करने में सहायक माने जाते हैं। तनाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
- पुदीने के फायदे: शरीर को ताजगी देता है। पाचन सुधारने में सहायक और गर्मियों में शरीर को ठंडक देने में मदद मिलती है।
- अलसी के बीज के फायदे: इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। हार्मोन बैलेंस सपोर्ट करने में मदद मिलती है। साथ ही स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं।
किन बातों का रखें ध्यान?
- सिर्फ घरेलू उपायों पर पूरी तरह निर्भर ना रहें।
- अगर चेहरे पर बाल तेजी से बढ़ रहे हों, तो डॉक्टर से सलाह लें।
- PCOS या हार्मोनल समस्या होने पर मेडिकल जांच जरूरी हो सकती है।
- गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें।
क्या सिर्फ इस ड्रिंक से बाल पूरी तरह खत्म हो जाएंगे?
घरेलू उपाय हर व्यक्ति पर अलग तरह से असर कर सकते हैं। यह ड्रिंक शरीर को अंदर से सपोर्ट करने में मदद करती है, लेकिन तुरंत या पूरी तरह बाल खत्म होने की गारंटी नहीं मानी जाती। अगर समस्या ज्यादा हो, तो एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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