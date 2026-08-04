बरसात में चेहरे पर निकल रहे हैं पिंपल्स? जेंट्स आज से शुरू करें ये 3 काम, जल्द दिखेगा फर्क
बरसात के मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और खासतौर पर फेस पर मुंहासे निकलने लगते हैं। अगर आप भी मुंहासों से परेशान हो चुके हैं, तो स्किन केयर रूटीन में थोड़ा बदलाव करें।
महिलाओं की तरह ही जेंट्स के चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और अक्सर गाल पर खूब सारे निकल आते हैं। पुरुषों में मुंहासों की समस्या बरसात के मौसम में ज्यादा होती है और इससे छुटकारा पाने के लिए फिर वह कई तरह की क्रीम, जेल लगाने लगते हैं। अगर आप भी पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए ये सब करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइये। पिंपल्स फोड़ने या फिर कई तरह की क्रीम इस्तेमाल करने से पहले अपने स्किन केयर रूटीन में बदलाव करें। साथ ही कुछ घरेलू उपायों से भी मुंहासों से राहत मिल सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट निविदेता दादू ने बताया कि पुरुषों में भी मुंहासे कई बार हार्मोनल बदलाव या फिर स्किन इंफेक्शन के कारण होते हैं।
क्यों हो जाते हैं मुंहासे?
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने से त्वचा की ऑयल ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। इसके कारण स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और मुंहासे होने लगते हैं। खासकर मानसून सीजन में ज्यादा पसीना आने और उमस के कारण पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे एक्ने की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा गलत स्किन केयर रूटीन भी इसका कारण हो सकता है।
पुरुषों को करने चाहिए ये 3 काम
ज्यादातर पुरुष अपने स्किन केयर रूटीन पर ध्यान नहीं देते, कोई भी क्रीम या पाउडर लगा लिया या फिर फटाफट शेविंग कर ली। कई बार ऐसा करने से चेहरे पर गंदगी जमा रहती है और वही सब एक्ने का कारण बनती है। चलिए आपको बताते हैं स्किन से जुड़े 3 कौन से काम करने हैं?
- 1. सही फेस वॉश और फेस पैक
सुबह स्किन से सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऐसे में आप सुबह स्किन फ्रेंडली फेस वॉश यूज करना न भूलें। चेहरे को साफ करने के बाद माइल्ड मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं। स्किन ऑयली ज्यादा है, तो जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर लगाएं। इसके अलावा फेस पैक भी हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच दही और 2 चम्मच गुलाबजल मिक्स करके लगाएं। इससे एक्ने की समस्या खत्म होगी और चेहरे का कालापन भी दूर होगा। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी-दही से एलर्जी हो तो न लगाएं।
- 2. पिंपल्स को फोड़ने की गलती न करें
पिंपल्स के दानों को फोड़ने की गलती न करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसे फोड़ देंगे तो एक्ने और बढ़ेगा। मुंहासे अपने आप 2-3 दिन में सही हो जाते हैं, अगर सही नहीं होते हैं तो स्किन डॉक्टर को दिखाएं। फोड़ने पर उस जगह पर इंफेक्शन हो सकता है और दर्द भी होगा।
- 3. शेविंग सही से करें
पिंपल्स होने पर कई पुरुष शेविंग करना बंद कर देते हैं या फिर उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। शेविंग करना न छोड़ें लेकिन हाइजीन को अपनाएं। शेविंग मशीन को साफ करें और ब्लेड ज्यादा पुराना यूज न करें। रेजर लगने वाली जगह पर इंफेक्शन होने से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है।
अच्छी त्वचा के लिए और क्या करें
अच्छी और चमकदार त्वचा चाहते हैं, तो दिन भर में करीब 2-3 लीटर पानी पिएं और खाने में हेल्दी चीजों को शामिल करें। फल-सब्जियों को खाने से शरीर के साथ त्वचा भी स्वस्थ रहती है। शराब-सिगरेट से दूर रहें, इनसे भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू