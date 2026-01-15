डैंड्रफ से परेशान हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से जान लें असरदार घरेलू टोनर, दूर हो जाएगी समस्या

संक्षेप: Ayurvedic Toner For Dandruff: सर्दियां शुरू होते ही बालों से झड़ने वाली सफेद रूसी से परेशान हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर एंटी डैंड्रफ शैंपू का यूज करते हैं। लेकिन पूरी तरह से डैंड्रफ नहीं जाते हैं तो इस घरेलू आयुर्वेदिक टोनर को बनाकर बालों में लगाएं, जल्दी ही दिखेगा असर।

सर्दियां आते ही ड्राईनेस बढ़ जाती है। वहीं बालों की स्कैल्प में भी डैंड्रफ की समस्या ज्यादा होने लगती है। लेकिन इसका कारण स्कैल्प की ड्राईनेस नहीं होती बल्कि ये बालों में होने वाले फंगस की वजह से होता है। कई बार बालों की ठीक से सफाई ना करने और हार्मोनल बदलावों के कारण भी डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में आयुर्वेद की डॉक्टर एकता ने बालों में डैंड्रफ होने की समस्या को खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक टोनर बताया है। जिसे बड़े ही आराम से किचन की चीजों को मिलाकर बनाया जा सकता है। ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगा।

डैंड्रफ भगाने वाला टोनर कैसे बनाएं? बालों में डैंड्रफ की समस्या हो रही तो इस घरेलू टोनर को बनाकर रेडी कर लें। जिसके आयुर्वेदिक गुण रूसी की समस्या को खत्म करने में मदद करेंगे। टोनर बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी...

करी पत्ता 25-30

रोजमेरी पत्तियां 10-15 ग्राम

मेथी दाना 50 ग्राम

एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर

10 लौंग

कैसे बनाएं टोनर आयुर्वेदिक टोनर बनाने के लिए पचास मिलील पानी लें और उसमे मेथी दाना, लौंग, करी पत्ता, रोजमेरी लीव्स को डालकर उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक कि ये आधा ना हो जाए। अब इसे ठंडा करके छान लें और स्प्रे बोतल में भर लें। स्प्रे बोतल में भरे मिक्सचर में ही एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दें और मिक्स कर लें।