हेयर केयर: गर्म तेल की मालिश, सुंदर बालों का राज या छुपा हुआ खतरा?

संक्षेप: Hair Care Tips: गर्म तेल मालिश बालों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन अगर यह गलत तरीके से या बहुत गर्म तेल से की जाए तो कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 01:58 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
गर्म तेल मालिश बालों को पोषण देने और स्कैल्प को रिलैक्स करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के बालों और स्कैल्प की जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए हॉट ऑयल मसाज हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो, यह जरूरी नहीं है। ज्यादा गर्म तेल का तापमान, गलत तरीके से मालिश करना या स्कैल्प की संवेदनशील स्थिति को ना समझना- ये सब मिलकर बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली, सेंसिटिव या डैंड्रफ-प्रोन होती है, उन्हें हॉट ऑयल मसाज करते समय अतिरिक्त सावधानी की जरूरत पड़ती है। कई बार गर्म तेल बालों के प्रोटीन को कमजोर कर देता है, रूट्स को ढीला कर देता है और हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। इसलिए हॉट ऑयल थेरेपी अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी प्रक्रिया, समय और तापमान आपके बालों के लिए वास्तव में सही है या नहीं।

  • हेयर फॉल बढ़ सकता है- बहुत गर्म तेल लगाने से हेयर रूट्स पर स्ट्रेस पड़ता है जिससे बाल कमजोर होकर ज्यादा झड़ सकते हैं। पतले और कमजोर बालों वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है।
  • स्कैल्प बर्न या जलन- अगर तेल ज्यादा गर्म हो तो यह स्कैल्प को जला सकता है या लालपन, खुजली और जलन पैदा कर सकता है। संवेदनशील स्कैल्प वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा होती है।
  • बालों का ड्राई और फ्रिजी होना- अत्यधिक गर्मी हेयर क्यूटिकल को खोल देती है और प्राकृतिक नमी छिन जाती है। इससे बाल रूखे, बेजान और बहुत फ्रिजी हो सकते हैं।
  • तेजी से फैली डैंड्रफ की समस्या- हॉट ऑयल का उपयोग अगर पहले से डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन वाले स्कैल्प पर किया जाए तो यह समस्या और फैल सकती है या बढ़ सकती है।
  • कलर-ट्रीटेड बालों पर नुकसान- अगर आपके बाल डाई या केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरे हैं तो गर्म तेल उन्हें और सूखा, फीका और डैमेज कर सकता है।
  • तेल का अवशोषण बहुत अधिक बढ़ जाना- गर्म तेल बालों के भीतर बहुत तेजी से घुस जाता है। अगर स्कैल्प ऑयली हो तो यह पोर्स को ब्लॉक कर सकता है और पिंपल्स या स्कैल्प एक्ने बढ़ा सकता है।
  • टूटने की समस्या बढ़ सकती है- बहुत गर्म तेल से बाल फूल जाते हैं और फिर ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं, इस प्रक्रिया में हेयर स्ट्रैंड कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

सही तरीका (Quick Tips):

  • तेल कभी भी उबलने के करीब नहीं होना चाहिए, बस हल्का गुनगुना करें। मसाज करते समय ज्यादा जोर ना डालें। हफ्ते में 1–2 बार से ज्यादा ना करें।
  • डैंड्रफ या स्कैल्प इंफेक्शन हो तो हॉट ऑयल से बचें।
  • कलर-ट्रीटेड हेयर पर हल्का गुनगुना तेल ही लगाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
