हेयर केयर: गर्म तेल की मालिश, सुंदर बालों का राज या छुपा हुआ खतरा?

गर्म तेल मालिश बालों को पोषण देने और स्कैल्प को रिलैक्स करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के बालों और स्कैल्प की जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए हॉट ऑयल मसाज हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो, यह जरूरी नहीं है। ज्यादा गर्म तेल का तापमान, गलत तरीके से मालिश करना या स्कैल्प की संवेदनशील स्थिति को ना समझना- ये सब मिलकर बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली, सेंसिटिव या डैंड्रफ-प्रोन होती है, उन्हें हॉट ऑयल मसाज करते समय अतिरिक्त सावधानी की जरूरत पड़ती है। कई बार गर्म तेल बालों के प्रोटीन को कमजोर कर देता है, रूट्स को ढीला कर देता है और हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। इसलिए हॉट ऑयल थेरेपी अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी प्रक्रिया, समय और तापमान आपके बालों के लिए वास्तव में सही है या नहीं।