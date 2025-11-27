Hindustan Hindi News
डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा, सिर्फ दो चीजों से घर पर आसान उपाय

डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा, सिर्फ दो चीजों से घर पर आसान उपाय

संक्षेप:

सर्दियों में रूखे बाल और डैंड्रफ से परेशान रहते हैं। घरेलू और असरदार नुस्खों से आसानी से स्कैल्प की सफाई और पोषण किया जा सकता है। सिर्फ दो चीजों से पाएं डैंड्रफ से राहत और मजबूत बाल।

Thu, 27 Nov 2025 12:53 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Winter Hair Care Tips: सर्दियों में ठंडी हवाओं और गर्म पानी या हीटर के इस्तेमाल से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है जिससे डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या आम हो जाती है। रूसी सिर की खुजली, लाल चकत्तों और बालों का झड़ना जैसी परेशानियों को जन्म देती है। बहुत से लोग इसके लिए महंगे शैंपू और केमिकल उत्पादों का सहारा लेते हैं लेकिन कई बार देसी नुस्खे अधिक सुरक्षित और प्रभावी साबित होते हैं। नीम और आंवला का इस्तेमाल बालों की स्वच्छता और पोषण के लिए सदियों से किया जा रहा है। इन दोनों चीजों से बना हर्बल हेयर पैक ना केवल डैंड्रफ को कम करता है, बल्कि बालों की चमक और मोटाई भी बढ़ाता है।

बालों के लिए नीम और आंवला के फायदे

  • नीम: एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से स्कैल्प को साफ रखता है, खुजली और डैंड्रफ को कम करता है।
  • आंवला: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, टूटने और झड़ने से बचाता है। दोनों मिलकर स्कैल्प को पोषण और नमी प्रदान करते हैं, बालों की चमक और मोटाई बढ़ाते हैं।

असरदार देसी नुस्खा: नीम-आंवला का हर्बल हेयर पैक

  • सामग्री: 10-12 नीम की पत्तियां, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 2-3 चम्मच दही।
  • बनाने की विधि: सबसे पहले नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट तैयार करें। अब इसमें आंवला पाउडर और दही मिलाएं, अच्छी तरह फेंट कर एक स्मूद पेस्ट बना लें।
  • इस्तेमाल का तरीका: इस पैक को स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह लगाएं। 30-40 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। बाद में हल्के गुनगुने पानी से शैंपू किए बिना बालों को धो लें। सप्ताह में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करने से सर्दियों में डैंड्रफ से राहत मिलती है।

नीम-आंवला हर्बल हेयर पैक के फायदे:

यह हर्बल और केमिकल-फ्री नुस्खा स्कैल्प की सफाई और पोषण दोनों करता है, साथ ही रूसी और खुजली से भी राहत मिलती है। बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में भी यह कारगर है। ध्यान दें, इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Problem Hair Care Tips Home Remedies

