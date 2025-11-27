डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा, सिर्फ दो चीजों से घर पर आसान उपाय

Winter Hair Care Tips: सर्दियों में ठंडी हवाओं और गर्म पानी या हीटर के इस्तेमाल से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है जिससे डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या आम हो जाती है। रूसी सिर की खुजली, लाल चकत्तों और बालों का झड़ना जैसी परेशानियों को जन्म देती है। बहुत से लोग इसके लिए महंगे शैंपू और केमिकल उत्पादों का सहारा लेते हैं लेकिन कई बार देसी नुस्खे अधिक सुरक्षित और प्रभावी साबित होते हैं। नीम और आंवला का इस्तेमाल बालों की स्वच्छता और पोषण के लिए सदियों से किया जा रहा है। इन दोनों चीजों से बना हर्बल हेयर पैक ना केवल डैंड्रफ को कम करता है, बल्कि बालों की चमक और मोटाई भी बढ़ाता है।