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मेंहदी से लाल नहीं होंगे बाल, आएगा नेचुरल कलर! डॉ प्रियंका बोलीं- ये 4 चीजें मिलाकर बनाएं पेस्ट

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बालों को नेचुरली कलर करने के लिए अगर आप भी मेंहदी लगाते हैं, तो उसका पेस्ट बनाते हुए ये चीजें एड करना ना भूलें। डॉ प्रियंका बताती हैं कि इस तरह मेंहदी का पेस्ट बनाएंगे तो बाल लाल-नारंगी नहीं होंगे, बल्कि उनका नेचुरल कलर निकलकर आएगा।

Mehndi Paste For Hairs
बालों के लिए मेंहदी का पेस्ट

सफेद बालों को नेचुरली कलर करने के लिए ज्यादातर लोग आज भी मेहंदी यानी हीना पाउडर का इस्तेमाल है। हीना से बालों को खूबसूरत रंग मिलता है, जो कई दिनों तक बरकरार रहता है। वहीं हेयर डाई या कलर की तरह इसमें केमिकल्स का भी कोई रिस्क नहीं होता। हालांकि मेंहदी के साथ एक शिकायत बड़ी कॉमन होती है कि इससे बालों का नेचुरल कलर नहीं आ पाता। मेंहदी का टिंट अक्सर लाल या नारंगी आता है, ऐसे में अगर आपके बालों का रंग ब्राउन का काला है तो वो दब जाता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ प्रियंका त्रिवेदी बताती हैं कि अगर आप मेंहदी का पेस्ट एक खास तरह से बनाकर तैयार करें, तो इससे बालों में वही कलर आता है जो आपका नेचुरल है। इस तरह से मेंहदी लगाने पर बाल ड्राई हो कर डैमेज भी नहीं होते।

ये चीजें मिलाकर बनाएं मेहंदी का पेस्ट, बालों में आएगा नेचुरल कलर

बालों में मेंहदी लगाने पर अक्सर लाल या ऑरेंज कलर आता है। डॉ प्रियंका बताती हैं कि अगर मेंहदी का पेस्ट बनाते हुए आप कुछ चीजें उसमें एड कर दें, तो वही रंग आएगा जो आपके बालों का नेचुरल है। यानी अगर आपके बाल नेचुरली काले रंग के हैं, तो मेंहदी लगाने के बाद काला रंग ही आएगा। इसके लिए आपको एक गिलास चुकंदर का रस, 1 चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच मेथी दाना पाउडर और गुड़हल के फूल का पाउडर चाहिए होगा।

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इस तैयार तरह करें मेंहदी का पेस्ट

मेंहदी का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कद्दूकस कर के उसका ताजा रस निकाल लें। आपको एक गिलास के करीब चुकंदर का रस लेना है और इसे एक पैन में डालकर 5 मिनट के लिए गर्म होने देना है। अब इसमें आपको हीना यानी मेहंदी पाउडर एड करना है। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मेंहदी पाउडर इसमें मिक्स करें। इसके बाद एक चम्मच के करीब कॉफी पाउडर और एक चम्मच ही मेथी दाना पाउडर इसमें मिलाएं।

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अब अगर आपके पास गुड़हल का फूल है, तो उसे पीसकर मेहंदी में डाल दें। वरना एक चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर भी एड कर सकते हैं। इन चारों चीजों को मेंहदी के साथ अच्छे से मिक्स कर के एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इन्हें 5 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से आपस में मिल जाएं। फिर हल्का ठंडा होने पर ये पेस्ट अपने बालों में अप्लाई करें।

कैसे और कितनी देर के लिए अप्लाई करें ये मेंहदी?

मेंहदी के पेस्ट को हमेशा साफ बालों पर अप्लाई करें। ध्यान रहे बालों में तेल लगा हुआ होना नहीं चाहिए, वरना मेंहदी का कलर अच्छे से नहीं चढ़ता है। अब इसे 2-3 घंटे के लिए बालों में लगा देने, फिर पानी से धो लें। शैंपू 2 दिन के बाद ही करें। डॉ प्रियंका बताती हैं कि इस तरह मेंहदी का पेस्ट बनाएंगे तो बालों का कलर नेचुरल ही आएगा। साथ ही बाल डैमेज भी नहीं होंगे।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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