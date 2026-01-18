60 की उम्र के बाद भी त्वचा में बनी रहेगी कसावट, हेमा मालिनी के स्किन केयर टिप्स करें फॉलो
40 की उम्र के बाद चेहरे की स्किन में कई बदलाव देखने को मिलते हैं और 60 के बाद त्वचा ढीली-लटकी हुई दिखने लगती है। अगर आप सही उम्र में सही स्किन केयर चुनते हैं, तो बढ़ती उम्र का असर कम होगा। एक्ट्रेस हेमा मालिनी का स्किन केयर रूटीन काफी सिंपल है, चलिए आपको बताते हैं।
40 की उम्र बीतने के बाद त्वचा पर कई बदलाव आने लगते हैं, फिर 60 की उम्र आते-आते चेहरे-गले की त्वचा लटकती हुई दिखती है। अगर आप सही उम्र में सही स्किन केयर कर लेती हैं, तो बढ़ती उम्र का असर चेहरे की स्किन पर कभी नहीं पड़ेगा। त्वचा पर कसावट तब आती है, जब शरीर में कोलेजन की कमी आ जाती है। इसके लिए कई क्रीम-लोशन आ गए हैं लेकिन उनका असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय है, जिनकी मदद से आप त्वचा पर कसावट ला सकते हैं। एक्ट्रेस हेमा मालिनी 77 साल की हो चुकी हैं और आज भी उनकी त्वचा चमकदार और कसी हुई दिखती है। इसके लिए हेमा मालिनी ने अपने यंग ऐज में कुछ ब्यूटी टिप्स को फॉलो किया था, इसके बारे में उनकी बेटी ईशा देओल इंटरव्यू में बता चुकी हैं।
क्या थे हेमा मालिनी के ब्यूटी सीक्रेट्स
चने का पेस्ट- हेमा मालिनी घर में चना पीसकर उसका पेस्ट बना लेती थीं और उसे ही चेहरे पर लगाती थीं। चना के पेस्ट को बेसन कहते हैं और बाजार वाला बेसन कई बार मिलावटी होता है। ऐसे में घर पर चने का पेस्ट बनाकर उसमें शहद, गुलाब जल मिक्स करें। इस पेस्ट को मास्क की तरह चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद गुनगुने पानी से धोएं। इसे लगाने से चेहरे पर चमक आती है, कसावट आती है, ड्राई स्किन की समस्या खत्म हो जाती है और स्किन पोर्स भी क्लीन होते हैं।
ग्लिसरीन-नींबू- ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाकर लगाने का तरीका काफी पुराना है। ये तरीके मेरी मां और नानी भी अपनाया करती थीं। हेमा मालिनी शूट से लौटने के बाद चेहरे-हाथों को अच्छे से साफ कर लेती थीं और फिर ग्लिसरीन में मिला नींबू का रस अप्लाई करती थीं। नींबू में मौजूद तत्व त्वचा का कालापन दूर करते हैं और टैनिंग को साफ करते हैं। इससे स्किन पर ग्लो आता है और टाइटनेस भी। ग्लिसरीन से त्वचा सॉफ्ट रहती है और स्किन की ऊपरी परत भी मजबूत बनी रहती है। इसे रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं और सुबह गुनगुने पानी से फेस धो लें।
फेस मसाज- बादाम, ऑलिव, नारियल जैसे कोई भी तेल को लें और चेहरे पर लगाकर सर्कुलर मोशन में रगड़ें। इससे फेस की मसाज हो जाएगी। तेल त्वचा की नमी बनाकर रखेगा और कसावट भी बनाएगा। विटामिन ई से युक्त ये तेल स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेंगे और कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।