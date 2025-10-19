क्या दिवाली स्पेशल मेहंदी की आपको भी है तलाश? फटाफट लगाकर बचा लें हिना आर्टिस्ट के पैसे

संक्षेप: Diwali 2025 Simple Mehndi: दीपावली पर जिन हाथों ने पूरा घर सजाया उन पर मेहंदी सजाना तो बनता है। आप सुंदर और सिंपल हिना की तलाश में यहां लेटेस्ट पैटर्न। अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगाने का शौक है तो खुद ही लगा सकती हैं।

दिवाली की रौनक हर ओर दिख रही है। अब साज-श्रृंगार की बात करें तो मेहंदी के बिना यह अधूरा रहेगा। दिवाली पर कुछ प्यारे पैटर्न तलाश रही हैं तो दिए और लक्ष्मीजी के प्रिय कमल वाली मेहंदी वायरल हैं। यहां कुछ डिजाइन्स हैं जिन्हें आप लगा सकती हैं। दिवाली पर गहनों का महत्व है तो घर जूलरी वाली डिजाइन भी है। आप यहां से सुंदर मेहंदी चुन सकती हैं।

हाथों पर सजाएं कमल कमल लक्ष्मीजी का प्रिय पुष्प है। दिवाली लक्ष्मी मां के स्वागत का त्योहार है तो घर की लक्ष्मी के हाथों पर कमल के फूल वाली मेहंदी काफी सुंदर लगेगी। ये दोनों ही मेहंदी काफी सुंदर और आसान हैं। एक मेहंदी में कमल का फूल बना है। बाकी हथेली पर छोटी-छोटी डिजाइन। नीचे के एक पोर पर डिजाइन और पाकी उंगलियों पर मंडाला स्टाइल डिजाइन बनी है। कलाई में फूल-पत्ती वाला ब्रेसलेट। दूसरी मेहंदी में भी कमल के फूल के साथ सिंपल डिजाइन और उंगलियों पर पैटर्न बने हैं।