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हरियाली तीज से पहले इन 5 घरेलू चीजों से करें फेस क्लीनअप, टैनिंग हटेगी और चेहरे पर लौटेगी खोई चमक

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हरियाली तीज हो या फिर राखी, त्योहार से पहले घर पर आसान स्टेप्स में क्लीनअप कर लें। चलिए आपको क्लीनअप करने के कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं।

Step by step cleanup guide at home
घर पर क्लीनअप कैसे करें, जानें स्टेप बाय स्टेप

हरियाली तीज में कुछ ही दिन बाकि रह गए हैं लेकिन महिलाएं अभी से ही तैयारियों में जुट जाती हैं। हरी साड़ी से लेकर चूड़ी-बिंदी तक सबकुछ नया खरीद लेती हैं लेकिन कई बार सभी कामों के बीच पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता है। हर औरत चाहती है कि वह इस खास दिन पर सुंदर दिखे और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका चेहरा खिला-खिला दिखेगा। गर्मी, पानी की कमी या फिर धूल-मिट्टी के कारण चेहरे पर डलनेस आ जाती है, जिससे चेहरा मुरझाया हुआ काला दिखता है। अगर आप पार्लर नहीं जा पाती हैं तो घर पर ही आसान तरीकों के साथ क्लीनअप कर सकती हैं। इस क्लीनअप से आपके चेहरे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और गंदगी-टैनिंग भी साफ हो जाएगी। चलिए आपको क्लीनअप करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं।

क्लीनअप करने के फायदे

अगर आप क्लीनअप करते हैं, तो चेहरे पर जमा गंदगी, डेड स्किन और टैनिंग साफ हो जाती है। क्लीनअप के बाद त्वचा तरोताजा और साफ महसूस हो सकती है। साथ ही चेहरा स्मूद दिखता है, ऐसे में मेकअप का बेस परफेक्ट तैयार हो जाता है।

क्लीनअप करने का सही तरीका

स्टेप 1- आपको अपने चेहरे को किसी अच्छे फेसवॉश से साफ कर लेना है। अगर फेसवॉश यूज नहीं करना चाहते हैं, तो कच्चा दूध का इस्तेमाल करें। कच्चे दूध से चेहरा साफ हो जाता है और पोर्स भी खुल जाते हैं। कॉटन की मदद से कच्चा दूध चेहरे पर लगाएं, 5 मिनट बाद हल्के हाथों से पोंछें और पानी से चेहरा धो लें।

स्टेप 2- एक्सफोलिएशन करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर, आधा चम्मच शक्कर और गरी का तेल। सभी चीजों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इससे आपकी डेड स्किन हटेगी लेकिन सेंसिटिव स्किन पर जोर से न रगड़ें।

स्टेप 3- एलोवेरा जेल आप बाजार से मंगवा लें या फिर घर का है तो उसका इस्तेमाल करें। ताजा एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपके चेहरे को ठंडक मिलेगी और फिर पानी से धोएं या गीले कपड़े से साफ कर लें।

स्टेप 4- अब आपको फेस पैक लगाना है, इसके लिए 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी मिलानी है। इस फेस पैक को तैयार करने के बाद चेहरे पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब पैक सूख जाए, तब हल्के हाथों से रगड़ते हुए छुड़ा दें। फिर पानी से चेहरे को धो लें।

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स्टेप 5- त्वचा पर निखार लाने के लिए आप स्टीम भी कर सकती हैं और इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं। फेस पैक के बाद स्टीमर की मदद से करीब 5 मिनट तक चेहरे को भाप दें। ज्यादा भाप न दें, जिससे चेहरे पर लालिमा या जलने का खतरा हो। हल्की भाप देनी है।

स्टेप 6- आखिरी में आप गुलाब जल या फिर खीरे का रस लगाकर अपना क्लीनअप खत्म करें। इसके बाद करीब 1 दिन तक फेस वॉश न करें और सिर्फ पानी से चेहरे को धोएं। आपको इस क्लीनअप का फर्क खुद नजर आएगा।

स्किन केयर टिप्स- अगर चेहरा ज्यादा गंदा-काला दिख रहा है, तो इस क्लीनअप को आप 4-5 दिन के गैप में 2-3 बार कर सकती हैं। किसी भी चीज को डायरेक्ट चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। अगर आपकी स्किन को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो उसे न लगाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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