हरियाली तीज पर इस तरह करें मेकअप, आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे लोग

सावन में आने वाली हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होती है। इस दिन के लिए महिलाएं सुंदर हरे रंगी की आउटफिट के साथ मैचिंग जूलरी पहनती हैं। खास दिन पर मेकअप करने के लिए कुछ टिप्स को जानें।

शादी के बाद अगर ये आपकी पहली हरियाली तीज है तो इस दिन मेकअप करने के लिए यहां बताई टिप्स को अपनाएं।

हरियाली तीज सावन में आने वाला एक खास दिन है। ये दिन महिलाओं के लिए खासतौर से बेहद खास है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की वजह से मनाई जाती है। कहते हैं कि माता पार्वती की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कमना करती हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ ही इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं। जिन महिलाओं की पहली तीज होती है वह इस दिन नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। इस खास दिन पर सबसे सुंदर दिखने के लिए यहां देखिए टिप्स।

1) अपनी स्किन तैयार करें फ्लॉलेस मेकअप के लिए ये सबसे पहला रूल है, जिसमें आपको अपना चेहरा मेकअप के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए चेहरे धोएं और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आप बाहर जा रही हैं, तो सनस्क्रीन लगाएं। स्मूद मेकअप लुक के लिए प्राइमर जरुर लगाएं। ध्यान रखें कि अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स हैं तो आप एक जेल बेस्ट प्राइमर का इस्तेमाल करें।

2) बेस को नैचुरल रखें स्किन तैयार होने के बाद बेस अप्लाई करें। इसके लिए स्किन टिंट या फाउंडेशन की हल्की लेयर लगाएं। अगर आप फाउंडेशन लगाकर हैवी लुक नहीं चाहती तो बीबी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जो भी लगाएं बस गीले स्पंज या अपनी उंगलियों से ब्लेंड करने के बाद ही लगाएं। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद कंसीलर लगाएं। इसे सिर्फ वहीं लगाएं जहां जरूरत हो। लास्ट में कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल करके हल्के से सेट करें।

3) मिस ना करें ब्लश मेकअप में हल्का ग्लो बहुत जरूरी है। गालों पर लगाने के लिए पीच या पिंक ब्लश चुन सकते हैं। फेस्टिव सीजन के लिए ये दोनों रंग बहुत अच्छे हैं। इसे अपने गालों के उभरे हुए हिस्से पर लगाएं। इसके अलावा हाइलाइटर को गाल की हड्डियों और नाक पर थोड़ा सा लगाएं।

4) सिंपल आई मेकअप हरियाली तीज के लिए आप ग्रीन आई मेकअप को चुन सकते हैं। फेस्टिव लुक के लिए पलक के बीच में थोड़ा शिमर जरूर लगाएं। रंगों के अलावा आईलाइनर और मस्कारा को 1-2 कोट लगाकर पूरा करें। आईब्रो में जहां बाल कम हैं, वहां ब्रो पेंसिल या ब्राउन आईशैडो से हल्के से भरें। नैचुरल लुक के लिए उन्हें ऊपर की तरफ ब्रश करें।

5) फेस्टिव लिप कलर चुनें लिपस्टिक का रंग आप अपनी आउटफिट के मुताबिक चुन सकते हैं। क्लासिक तीज लुक के लिए लाल रंग लगाएं। अगर ब्राइट रंग पसंद नहीं हो तो सॉफ्ट, एलिगेंट लुक के लिए रोज पिंक चुनें।