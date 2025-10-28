यामी गौतम फॉलो करती हैं दादी का ब्यूटी सीक्रेट, बिना मेकअप चमकती है त्वचा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: यामी गौतम चमकदार स्किन और खूबसूरत बालों के लिए अपनी दादी मां का बताया नुस्खा फॉलो करती हैं। इसका जिक्र यामी कई बार अपने इंटरव्यू में कर चुकी हैं। चलिए उनका ब्यूटी सीक्रेट्स बताते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 05:34 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस यामी गौतम बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। यामी की चमकती त्वचा का राज भी अक्सर उनके फैंस पूछते रहते हैं। एक्ट्रेस कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वह ब्यूटी सीक्रेट्स में घरेलू चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। यही वजह है कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी त्वचा हेल्दी बनी हुई है। अब यामी ने अपनी दादी मां के घरेलू नुस्खे बताये हैं, जिससे उनके बाल और त्वचा दोनों ही हेल्दी रहते हैं। चलिए आपको यामी का ब्यूटी सीक्रेट बताते हैं।

टोनिंग

स्किन टोनिंग के लिए यामी नारियल का पानी इस्तेमाल करती हैं। नारियल पानी लगाने से कई स्किन समस्याएं दूर होती हैं और त्वचा झुर्रियों से बचती है। साथ ही दाग-धब्बे, पिंपल्स भी नहीं होते।

स्क्रबिंग

हल्दी में शक्कर और पानी मिलाकर यामी स्क्रब तैयार करती हैं। इस स्क्रब से वह चेहरा क्लीन करती हैं। हल्दी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जो त्वचा को क्लीन करती हैं।

फेस मसाज

यामी रोजाना फेस मसाज करती हैं। इसके लिए ये खास तरह का पैक बनाती हैं। इस पैक में कैस्टर ऑयल, विटामिन ई, एलोवेरा जेल मिक्स करती हैं। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर यामी चेहरे पर लगाती हैं और फिर मसाज करती हैं। इससे पोर्स खुलते हैं, रंगत निखरती है, कालापन दूर होता है और चेहरे पर कसावट आती है।

लिप केयर

होठों की देखभाल के लिए यामी रोज रात को सोने से पहले घी लगाती हैं। घी वाला नुस्खा काफी पुराना है। घी लगाने से स्किन फटती नहीं है और दरार भी नहीं आती। घी होठों पर लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें।

बालों के लिए

यामी बालों को हफ्ते में दो बार शैंपू करती हैं। शैंपू करने के वह कंडीशनर नहीं करती हैं। कंडीशनर की जगह यामी सिरका से बाल धोती हैं। सिरका में साइट्रिक एसिड के साथ कई ऐसे तत्व होते हैं, जो बालों को स्मूथ और सिल्की बनाते हैं। इसके अलावा यामी बालों पर ज्यादा हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं।

