Happy New Year Party Makeup: 10 आसान स्टेप्स में कर लें ग्लिटर और न्यूड मेकअप, पार्टी में दिखेगा सुपर ग्लैम लुक

Happy New Year Party Makeup: 10 आसान स्टेप्स में कर लें ग्लिटर और न्यूड मेकअप, पार्टी में दिखेगा सुपर ग्लैम लुक

संक्षेप:

नए साल की पार्टी में जाना है और मेकअप कैसा करें, समझ नहीं आ रहा है। आप ग्लिटर या न्यूड मेकअप में से कोई एक ऑप्शन चुन सकती हैं। दोनों ही नाइट पार्टी लुक पर अच्छे लगेंगे और इन्हें करना भी आसान है। चलिए हम स्टेप्स बताते हैं। 

Jan 01, 2026 10:03 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
नए साल के खास दिन पर कई दफ्तरों या फिर किसी दोस्त के घर पर खास पार्टी का आयोजन होता है। इस पार्टी में सबसे सुंदर बनकर जाना हर लड़की पसंद करती है। इसके लिए लड़कियां हफ्ते भर पहले से ही ड्रेस वगैरह चुन चुकी होंगी लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप को लेकर परेशान हैं, तो हम समाधान बता रहे हैं। अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है, तो घर पर ही आसान स्टेप्स में ग्लिटर या न्यूड पार्टी मेकअप कर सकती हैं। चलिए आपको मेकअप करने के टिप्स बताते हैं।

ग्लिटर मेकअप कैसे करें

स्टेप 1- सबसे पहले चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करें। फिर हल्का सा मॉइश्चराइजर लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली ज्यादा है, तो ठंडे पानी से चेहरा धोएं। इससे ऑयल लॉक होगा और मेकअप टिका रहेगा।

स्टेप 2- फिर आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर से मेकअप शाइनी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी। अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चुनें और डॉटेड बनाते हुए अप्लाई करें। फिर ब्यूटी ब्लंडर की मदद से फाउंडेशन को मर्ज कर लें।

स्टेप 3- अगर चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो कंसीलर अप्लाई हैं। काले घेरों या दाग को छिपाने के लिए कंसीलर लगाएं और उसे फैलाएं। कंसीलर आपकी स्किन टोन का ही होना चाहिए, वरना अलग चमकेगा।

स्टेप 4- चेहरे पर मेकअप को परफेक्ट दिखाने के लिए हल्का सा पाउडर या फिर ब्रॉन्जर लगाएं। इससे मेकअप अच्छा दिखता है और फेस कट भी।

Happy New Year Party Makeup

स्टेप 5- अब बारी है आई मेकअप की। सबसे पहले ग्लिटरी लुक के लिए थोड़ा बोल्ड कलर का आईशैडो अप्लाई करें। जैसे रेड, पिंक, ब्लैक, ग्रीन जो आपके ड्रेस से मिलता हो। अगर आईशैडो नहीं लगाना है, तो ग्लिटरी आईलाइनर लगाएं। आंखों के नीचे हल्का सा काजल लगाकर लुक कंप्लीट करें। आइब्रो को पेंसिल या ब्रश चलाते हुए बोल्ड करें। पलकों को हैवी लुक देने के लिए मस्कारा डबल कोट में लगाएं।

स्टेप 6- ब्लश शाइन वाला लें और गालों के जॉ लाइन पर लगाएं। ज्यादा ब्लश अप्लाई न करें, इससे मुंह लाल दिखेगा। हल्का लगाएं लेकिन सही से। फिर फाइनल टचअप के लिए हाईलाइटर अप्लाई करें। फोरहेड, नोज, चीन पर हाईलाइटर लगाकर मेकअप सेट करें।

स्टेप 7- लास्ट में आप लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक आप ग्लॉसी, शाइनी वाली चुनें। इसके अलावा मैट भी लगा सकते हैं लेकिन ऊपर से ग्लॉस लगाना होगा। रेड, पिंक, मरून, वाइन, ऑरेंज जैसे शेड्स नाइट लुक के लिए अच्छे लगेंगे।

स्टेप 8- मेकअप सेटिंग स्प्रे से इसे सेट कर लें। अगर लंबे समय तक मेकअप को टिकाना है, तो ये बेस्ट तरीका है। इससे मेकअप केकी-पैची नहीं दिखेगा।

न्यूड मेकअप के टिप्स

Happy New Year Party Makeup

न्यूड मेकअप करने के लिए आपको चेहरा साफ करके मॉइश्चराइजर लगाना है और फिर प्राइमर-फाउंडेशन वाला वही स्टेप करना है। इसके आगे के स्टेप हम आपको नीचे बता रहे हैं।

स्टेप 9- न्यूड मेकअप करने के लिए आपको मैट फिनिश वाला फाउंडेशन-कंसीलर लगाना होगा। आई मेकअप के लिए न्यूड कलर का आईशैडो, ब्लैक आईलाइनर, काजल लगाएं। इस शेड में आपको आखिर में पाउडर अप्लाई करना होगा।

स्टेप 10- लिपस्टिक आप मैट वाली ही चुनें और हल्के रंग लगाएं। जैसे न्यूड, न्यूड पिंक, लाइट ब्राउन, पीच शेड्स न्यूड मेकअप को परफेक्ट बनाएंगे। फिर सेटिंग स्प्रे से मेकअप सेट कर लें।

