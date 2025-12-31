Hindustan Hindi News
happy new year 2026 beauty tips to get instant celebrity like facial glow on new years eve party 2 best home remedies
न्यू ईयर पार्टी पर चाहिए इंस्टेंट फेशियल ग्लो, सेलिब्रिटी जैसा निखार देंगे 2 घरेलू नुस्खे

संक्षेप:

Home Remedies To Get Instant Glow: न्यू ईयर पार्टी साल का वो मौका होता है जहां हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहता है। किचन में रखें ये 'मैजिक इंग्रेडिएंट्स' आपकी थकी हुई बेजान त्वचा को मिनटों में पार्लर जैसा नेचुरल रेडिएंस और फ्रेशनेस दे सकते हैं।

Dec 31, 2025 02:25 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी नए साल का जश्न पूरी तैयारी के साथ मनाना चाहती है, और उसके लिए आपने नई ड्रेस से लेकर मैचिंग की फुटवियर तक खरीदी हुई है। लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी स्किन के नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं बचा है तो मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी बिना पार्लर में पैसे खर्च किए 10 मिनट के भीतर सेलिब्रिटी जैसा निखार पा सकती हैं। जी हां, न्यू ईयर पार्टी साल का वो मौका होती है जहां हर कोई अपना बेस्ट वर्जन और बेहतरीन ग्लोइंग त्वचा दिखाना चाहता है। अगर पार्लर जाने की भागदौड़ में आप लेट हो चुकी हैं, तो किचन में मौजूद इन दो घरेलू नुस्खों की मदद लीजिए। किचन में रखें ये 'मैजिक इंग्रेडिएंट्स'आपकी थकी हुई बेजान त्वचा को मिनटों में पार्लर जैसा नेचुरल रेडिएंस और फ्रेशनेस दे सकते हैं।

इंस्टेंट फेशियल ग्लो देंगे ये 2 फेस पैक

टैनिंग दूर करने के लिए टमाटर और शहद का फेस पैक

टमाटर और शहद का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 टमाटर का गूदा और 1 चम्मच शहद को मिक्सी में ब्लेंड करके 15 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें। तय समय बाद चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लें। इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस फेस पैक का नियमित इस्तेमाल स्किन को ब्राइट करता है और पार्टी लुक को शानदार बनाता है। चेहरे पर किसी भी तरह का फेस पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग के लिए शहद और नींबू का फेस पैक

शहद और नींबू का फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच शहद में आधा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस फेस पैक को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें। तय समय बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस फेस पैक का नियमित इस्तेमाल स्किन को हाइड्रेट करके इंस्टेंट ग्लो देता है। अगर आपकी त्वचा पहले से ही बेहद ड्राई है तो नींबू की मात्रा कम ही रखें।

सलाह-चेहरे पर किसी भी तरह का फेस पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। ऐसा करने से चेहरे की एलर्जी, जलन, लालिमा या सूजन से बचाव हो सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
