न्यू ईयर पार्टी पर चाहिए इंस्टेंट फेशियल ग्लो, सेलिब्रिटी जैसा निखार देंगे 2 घरेलू नुस्खे

संक्षेप: Home Remedies To Get Instant Glow: न्यू ईयर पार्टी साल का वो मौका होता है जहां हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहता है। किचन में रखें ये 'मैजिक इंग्रेडिएंट्स' आपकी थकी हुई बेजान त्वचा को मिनटों में पार्लर जैसा नेचुरल रेडिएंस और फ्रेशनेस दे सकते हैं।

अगर आप भी नए साल का जश्न पूरी तैयारी के साथ मनाना चाहती है, और उसके लिए आपने नई ड्रेस से लेकर मैचिंग की फुटवियर तक खरीदी हुई है। लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी स्किन के नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं बचा है तो मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी बिना पार्लर में पैसे खर्च किए 10 मिनट के भीतर सेलिब्रिटी जैसा निखार पा सकती हैं। जी हां, न्यू ईयर पार्टी साल का वो मौका होती है जहां हर कोई अपना बेस्ट वर्जन और बेहतरीन ग्लोइंग त्वचा दिखाना चाहता है। अगर पार्लर जाने की भागदौड़ में आप लेट हो चुकी हैं, तो किचन में मौजूद इन दो घरेलू नुस्खों की मदद लीजिए। किचन में रखें ये 'मैजिक इंग्रेडिएंट्स'आपकी थकी हुई बेजान त्वचा को मिनटों में पार्लर जैसा नेचुरल रेडिएंस और फ्रेशनेस दे सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंस्टेंट फेशियल ग्लो देंगे ये 2 फेस पैक टैनिंग दूर करने के लिए टमाटर और शहद का फेस पैक टमाटर और शहद का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 टमाटर का गूदा और 1 चम्मच शहद को मिक्सी में ब्लेंड करके 15 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें। तय समय बाद चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लें। इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस फेस पैक का नियमित इस्तेमाल स्किन को ब्राइट करता है और पार्टी लुक को शानदार बनाता है। चेहरे पर किसी भी तरह का फेस पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग के लिए शहद और नींबू का फेस पैक शहद और नींबू का फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच शहद में आधा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस फेस पैक को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें। तय समय बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस फेस पैक का नियमित इस्तेमाल स्किन को हाइड्रेट करके इंस्टेंट ग्लो देता है। अगर आपकी त्वचा पहले से ही बेहद ड्राई है तो नींबू की मात्रा कम ही रखें।