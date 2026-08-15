हाथ-पैर धूप से काले हो रहे तो लगाएं ये भुनी हल्दी वाला पैक, स्किन में आ जाएगा निखार
धूप में लगातार रहने की वजह से हाथ-पैरों का रंग बदल गया है और कालापन नजर आने लगा है तो केवल हल्दी-बेसन का पैक काम नहीं करेगा। इसके लिए चाहिए कुछ पावरफुल इंग्रीडिएंट्स। घर में बनाएं ये एंटी टैनिंग पैक।
धूप की वजह से हाथ-पैर, गर्दन में टैनिंग हो जाती है और वहां की स्किन में कालापन दिखने लगता है। ये कालापन एक बार चढ़ गया तो इतनी आसानी से नहीं जाता बल्कि शरीर के अंदर और मेलानिन प्रोडक्शन होने लगते हैं और ये टैनिंग का असर बढ़ने ही लगता है। ऐसे कालेपन को दूर करने के लिए केवल नींबू और बेसन वाला पैक काफी नहीं होता है। बल्कि कुछ ज्यादा पावरफुल और असरदार इंग्रीडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये भुनी हल्दी वाले पैक को बनाकर लगाना चाहिए, जो हाथ-पैर, गर्दन पर हो रहे कालेपन को खत्म करने में मदद करते हैं। तो जान लें कैसे बनाएं टैनिंग खत्म करने वाला पैक।
धूप से हुई टैनिंग को खत्म करने ये पैक
धूप से हुई स्किन में टैनिंग और कालेपन को खत्म करने के लिए बस इन चीजों को मिलाकर पैक बना लें। इसके लिए चाहिए
एक चम्मच हल्दी, एक से दो चम्मच इमली का गूदा, एक से दो चम्मच दही
सीख लें पैक बनाने का तरीका
- सबसे पहले हल्दी को दो से तीन चम्मच लें और उसे लोहे के तवे पर डालकर भून लें। ध्यान रहे कि धीमी आंच पर इसे भूनकर हल्का सा ब्राउन कलर देना है। इसे बिल्कुल जलाकर काला नहीं करना। हल्दी जब हल्की सी ब्राउन हो जाती है तो स्किन पर अपना पीलापन नहीं छोड़ती और स्किन निखारने में पूरी मदद करती है। कुछ लोगों को कच्ची हल्दी से एलर्जी हो जाती है तो ऐसे में हल्दी को भुनकर ट्राई कर सकते हैं। इसकी तासीर बदल जाती है जिससे इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण तो बने रहते हैं लेकिन ये जलन और रैशेज वगैरह कम करने लगती है।
- साथ में इमली को भिगोकर रख दें। जिससे कि इसके गूदे को निकाला जा सके। फौरन पैक बनाना है तो गर्म पानी में आधे घंटे के लिए इमली भिगो दें। बस इमली जब फूल जाए तो इसे निचोड़कर गूदे को अलग कर लें।
- अब एक बाउल में भुनी हुई हल्दी का पाउडर लें, इसमे इमली का गूदा डालें और साथ ही दो चम्मच दही डालकर पैक तैयार कर लें। भुनी हुई हल्दी किसी कॉफी पाउडर की तरह दिखती है। बस इस पैक को टैनिंग वाले एरिया पर लगाकर दस मिनट के लिए सूखने दें।
- फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए छुड़ाएं और फिर साफ पानी से धो लें।
- सप्ताह में दो से तीन बार ये एंटी टैनिंग पैक बनाकर लगाएंगे तो पहली ही बार से असर नजर आने लगेगा और जल्दी ही धूप का कालापन खत्म हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना