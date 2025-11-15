झड़ते बालों के लिए बनाएं यह चमत्कारी घरेलू मास्क, असर देख चौंक जाएंगे

संक्षेप: बाल झड़ने की समस्या आजकल हर उम्र में देखी जा रही है लेकिन घर में मौजूद कुछ सरल और पोषक चीजें मिलकर इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं। यह आसान हेयर मास्क बालों को मजबूती और प्राकृतिक पोषण देता है।

Natural hairfall Control Remedy: बाल झड़ने की समस्या आजकल मौसम, तनाव, पोषण की कमी और प्रदूषण जैसे कारणों से आम हो चुकी है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने के साथ लोग अब प्राकृतिक उपायों की ओर लौट रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद सरल और प्रभावी हेयरफॉल कंट्रोल DIY मास्क ट्रेंड कर रहा है जिसकी सारी सामग्री घर में आसानी से मिल जाती है और जिसे बनाना भी बेहद आसान है। इस मास्क की खासियत यह है कि यह स्कैल्प को पोषण देने के साथ-साथ बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें नेचुरल शाइन भी देता है।

कैसे बनाएं यह DIY मास्क (How to make)

इस मास्क को तैयार करने के लिए केवल तीन चीजें चाहिए- मेथी दाना, पके चावल और नारियल। मेथी दानों को रातभर भिगोने के बाद इन्हें पके हुए चावल और नारियल के साथ ब्लेंड करें। स्मूद पेस्ट बनने पर इसे बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं। लगभग 30–40 मिनट बाद बालों को हल्के शैंपू से धो लें।

क्यों है यह मास्क इतना फायदेमंद? (Benefits of the mask)

मेथी दाना प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होता है जो हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और हेयरफॉल को कम करता है।

पका हुआ चावल बालों को मुलायम और प्राकृतिक चमक देता है।

नारियल स्कैल्प को गहराई से पोषण देकर ड्राईनेस, डैंड्रफ और टूटते बालों को कम करता है।

कितनी बार करें इस्तेमाल: सप्ताह में 1–2 बार इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही हफ्तों में बालों की मजबूती और टेक्सचर में सुधार देखने को मिलता है।