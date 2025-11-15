Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीHairfall Control Remedy DIY Mask with 3 home ingredients
झड़ते बालों के लिए बनाएं यह चमत्कारी घरेलू मास्क, असर देख चौंक जाएंगे

झड़ते बालों के लिए बनाएं यह चमत्कारी घरेलू मास्क, असर देख चौंक जाएंगे

संक्षेप: बाल झड़ने की समस्या आजकल हर उम्र में देखी जा रही है लेकिन घर में मौजूद कुछ सरल और पोषक चीजें मिलकर इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं। यह आसान हेयर मास्क बालों को मजबूती और प्राकृतिक पोषण देता है।

Sat, 15 Nov 2025 02:37 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Natural hairfall Control Remedy: बाल झड़ने की समस्या आजकल मौसम, तनाव, पोषण की कमी और प्रदूषण जैसे कारणों से आम हो चुकी है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने के साथ लोग अब प्राकृतिक उपायों की ओर लौट रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद सरल और प्रभावी हेयरफॉल कंट्रोल DIY मास्क ट्रेंड कर रहा है जिसकी सारी सामग्री घर में आसानी से मिल जाती है और जिसे बनाना भी बेहद आसान है। इस मास्क की खासियत यह है कि यह स्कैल्प को पोषण देने के साथ-साथ बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें नेचुरल शाइन भी देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे बनाएं यह DIY मास्क (How to make)

इस मास्क को तैयार करने के लिए केवल तीन चीजें चाहिए- मेथी दाना, पके चावल और नारियल। मेथी दानों को रातभर भिगोने के बाद इन्हें पके हुए चावल और नारियल के साथ ब्लेंड करें। स्मूद पेस्ट बनने पर इसे बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं। लगभग 30–40 मिनट बाद बालों को हल्के शैंपू से धो लें।

क्यों है यह मास्क इतना फायदेमंद? (Benefits of the mask)

  • मेथी दाना प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होता है जो हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और हेयरफॉल को कम करता है।
  • पका हुआ चावल बालों को मुलायम और प्राकृतिक चमक देता है।
  • नारियल स्कैल्प को गहराई से पोषण देकर ड्राईनेस, डैंड्रफ और टूटते बालों को कम करता है।

ये भी पढ़ें:होममेड मास्क जो दे डबल ब्यूटी बूस्ट- स्किन भी चमके, बाल भी सजे

कितनी बार करें इस्तेमाल: सप्ताह में 1–2 बार इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही हफ्तों में बालों की मजबूती और टेक्सचर में सुधार देखने को मिलता है।

हेयर केयर टिप: यह सरल मास्क ना सिर्फ किफायती है बल्कि केमिकल–फ्री भी है इसलिए बालों पर बिना किसी डर के लगाया जा सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Problem Hair Care Tips Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।