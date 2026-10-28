मेहंदी लगाने के बाद बाल लाल हो जाते हैं? कलौंजी और कॉफी से पाएं गहरा रंग
सफेद बालों पर मेहंदी लगाने के बाद बाल लाल या नारंगी हो जाते हैं? अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो मेहंदी में कलौंजी और कॉफी मिलाकर लगाने का तरीका जान लें।
सफेद बालों को छिपाने के लिए कई लोग मेहंदी लगाते हैं। इससे बालों को रंग मिलता है, लेकिन कई बार सफेद बाल काले होने के बजाय लाल या नारंगी दिखने लगते हैं। ऐसे में मनचाहा रंग न मिलने पर लोग मेहंदी लगाना छोड़ देते हैं और केमिकल हेयर कलर का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मेहंदी लगाने का तरीका बदलकर देख सकते हैं। मेहंदी में इंडिगो पाउडर मिलाने से बालों को गहरा रंग मिल सकता है। इसके अलावा, कलौंजी और कॉफी मिलाकर लगाने का घरेलू नुस्खा भी काफी कॉमन है। आइए जानते हैं कि इन चीजों को मेहंदी में कैसे मिलाएं और बालों पर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें।
मेहंदी लगाने के बाद बाल लाल क्यों दिखते हैं?
मेहंदी में रंग देने वाला प्राकृतिक तत्व होता है, जो बालों पर लाल-नारंगी रंग छोड़ता है। सफेद बालों में यह रंग ज्यादा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उनमें पहले से कोई गहरा रंग नहीं होता। वहीं, काले या गहरे भूरे बालों पर मेहंदी का रंग उतना स्पष्ट नजर नहीं आता। इसलिए अगर आप सफेद बालों को गहरा भूरा या काला रंग देना चाहते हैं, तो मेहंदी के साथ इंडिगो पाउडर यूज कर सकते हैं। इंडिगो एक पौधे से मिलने वाला रंग है। मेहंदी के बाद इसका इस्तेमाल करने से बालों का रंग भूरा से लेकर काला दिख सकता है।
सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी में मिलाएं इंडिगो पाउडर
मेहंदी लगाने के बाद सफेद बाल लाल या नारंगी दिखते हैं, तो इंडिगो पाउडर आपके काम आ सकता है। इसे मेहंदी के साथ मिलाकर या अलग से बालों पर लगा सकते हैं।
ऐसे करें इस्तेमाल:
- पहला तरीका: मेहंदी और इंडिगो पाउडर बराबर मात्रा में लें। इसमें सादा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और बालों पर लगाएं। 30 से 40 मिनट बाद बालों को पानी से धो लें।
- दूसरा तरीका: बालों को ज्यादा गहरा रंग देने के लिए पहले मेहंदी लगाएं। इसे धोने के बाद इंडिगो पाउडर का पेस्ट बालों पर लगाएं। इससे बालों का रंग गहरा हो सकता है।
बालों पर रंग कैसा आएगा, यह उनकी स्थिति और इस्तेमाल किए गए पाउडर पर निर्भर करता है। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले बालों के एक छोटे हिस्से पर इसका असर देख लें।
मेहंदी में मिलाएं कलौंजी और कॉफी
मेहंदी से बालों को गहरा रंग देने के लिए कलौंजी और कॉफी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए सामान्य तरीके से मेहंदी का पेस्ट तैयार करें। अब कलौंजी और कॉफी को पीसकर इसमें मिला लें। इस मिश्रण को बालों पर अच्छी तरह लगाएं और 40 से 50 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को सादे पानी से धो लें। आप मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए सादे पानी की जगह चायपत्ती का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि, कलौंजी, कॉफी या चायपत्ती मिलाने से सफेद बाल पूरी तरह काले हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इन चीजों से मिलने वाला रंग हर व्यक्ति के बालों पर अलग हो सकता है।
मेहंदी लगाने के बाद बाल कैसे धोएं?
मेहंदी लगाने के बाद बालों से पेस्ट हटाने के लिए सादे पानी का इस्तेमाल करें। इसके तुरंत बाद शैंपू और कंडीशनर लगाने के बजाय अगले दिन बाल धो सकती हैं। मेहंदी और दूसरे पाउडर इस्तेमाल करने से पहले उनकी पैकिंग पर लिखी सामग्री जरूर पढ़ें। किसी भी नए मिश्रण को पूरे बालों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें। अगर त्वचा पर खुजली, जलन या लालिमा हो, तो इसका इस्तेमाल न करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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