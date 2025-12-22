खो दिए थे 70% बाल, नम्रता ने बताया वो रूटीन जिससे दोबारा लंबे-घने हुए हेयर!

संक्षेप: Hair Regrowth Journey: डिजिटल क्रिएटर नम्रता राहा ने अपनी हेयर रिग्रोथ जर्नी शेयर की है, जहां उनके पतले से बाल एकदम घने, लंबे और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनका सीक्रेट।

आजकल बालों से जुड़ी समस्याएं काफी कॉमन हो गई हैं। अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि पहले उनके बाल काफी घने और लंबे थे, लेकिन अब इतना झड़ते हैं कि थोड़े से बचे हैं। बालों की ग्रोथ भी रुक गई है और लंबाई भी। ऐसा कई वजहों से हो सकता है, लेकिन आमतौर पर खानपान, पलूशन और हार्ड वॉटर की वजह से ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसे में महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स भी काम नहीं करते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर नम्रता राहा ने अपनी हेयर रिग्रोथ जर्नी शेयर की है, जहां उनके पतले से बाल एकदम घने, लंबे और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनका सीक्रेट।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नम्रता ने खो दिए थे अपने 70% बाल एक पोस्ट में नम्रता राहा बताती हैं कि उनके बाल हमेशा से काफी काले-घने थे, क्योंकि बचपन में उनकी मां उनके बालों में आंवला, रीठा और शिकाकाई लगाया करती थीं। लेकिन बाद में फिर नए शहर में शिफ्ट हुईं, जहां हार्ड वाटर और पलूशन का असर उनके बालों पर दिखने लगा। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने अपना पहला केरेटीन ट्रीटमेंट कराया। केमिकल ओवरलोड और मेडिकल कारणों की वजह से उन्होंने लगभग 70 प्रतिशत बाल खो दिए थे।

हेयर केयर रुटीन से मिला फायदा नम्रता बताती हैं कि बालों की ये हालत देखना काफी हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाए नेचुरली अपने बालों को दोबारा पहले जैसा करने का फैसला लिया। उन्हें लगभग डेढ़ साल का समय लगा, अपने बालों को दोबारा लंबा, हेल्दी और घना बनाने में। इसके लिए उन्होंने जो रूटीन और टिप्स फॉलो की थीं, वो भी शेयर की हैं।