झड़ते बालों से परेशान रहती हैं तो ट्राई करें मनप्रीत का ये मैजिकल हेयर सीरम

झड़ते बालों से परेशान रहती हैं तो ट्राई करें मनप्रीत का ये मैजिकल हेयर सीरम

संक्षेप:

Homemade hair fall serum: सर्दियों में बालों की झड़ने की समस्या कुछ लोगों में बढ़ जाती है। बाल रूखे और बेजान होकर टूटने लगते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो मनप्रीत के बताए इस घरेलू सीरम को बनाकर ट्राई कर सकती हैं। 

Jan 10, 2026 05:31 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोगों को झड़ते बालों की समस्या परेशान करने लगती है। बालों में कंघी लगाते ही ढेर सारे बाल कंघी में ही आ जाते हैं। झड़ते बालों ने दुखी कर दिया है और किसी घरेलू नुस्खे को आजमाना चाहती हैं तो ट्राई करें मनप्रीत कौर का ये मैजिकल हेयर सीरम। इस सीरम को बनाने का तरीका मनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसे आप भी आसानी से किचन के इंग्रीडिएंट्स और आसपास मिल जाने वाली चीजों से तैयार कर सकती हैं। नोट कर लें बनाने का बिल्कुल आसान तरीका।

हेयर फॉल के लिए बनाएं हेयर सीरम

ठंड के मौसम में बालों के झड़ने से परेशान हैं तो इस हेयर सीरम को बनाकर रख लें और रोजाना लगाएं। जान लें किन चीजों की मदद से बनेगा हेयर सीरम।

चावल का पानी

एलोवेरा जेल

गुड़हल के पत्ते

मेथी दाना

सूखे गुड़हल के फूल

हेयर सीरम बनाने का तरीका

  • सबसे पहले एक कप चावल लेकर उसे पकने के लिए रख दें। चावल पकाने के लिए इतना पानी डालें कि कुक करने के बाद पानी बचा रहें।
  • जब ये चावल पक जाए तो बचे हुए पानी को छानकर किसी बर्तन में निकाल लें।
  • अब इस चावल के पानी में गुड़हल की पत्तियां, सूखे गुड़हल के कुछ फूल, एक चम्मच मेथी दाने को डालकर धीमी आंच पर कुछ देर के लिए पका लें।
  • एलोवेरा जेल को मिक्सर में डालकर पीस कर महीन कर लें।
  • अब तैयार पानी को इस एलोवेरा जेल के मिक्सचर में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
  • स्प्रे बोतल में भरकर रख लें।
  • रोजाना इसे बालों पर लगाएं। ये बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करेगा।
  • साथ ही इस सीरम को रोजाना लगाने से बालों में चिपचिपापन भी नहीं फील होगा। तो आप चाहें तो इस होममेड हेयर सीरम को बनाकर ट्राई कर सकती हैं।

