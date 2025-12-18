Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीHair Fall After 30 Is Not Normal Know the Real Reasons
30 के बाद अचानक बढ़ रहा हेयरफॉल? ये 3 अनदेखे कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

30 के बाद अचानक बढ़ रहा हेयरफॉल? ये 3 अनदेखे कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

संक्षेप:

30 की उम्र के बाद कई महिलाओं को अचानक बाल झड़ने की समस्या परेशान करने लगती है। इसे अक्सर उम्र या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसके पीछे कुछ गंभीर लेकिन अनदेखे कारण छिपे होते हैं।

Dec 18, 2025 01:33 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

30 की उम्र पार करने के बाद कई महिलाओं को अचानक बालों के झड़ने की समस्या परेशान करने लगती है। शुरुआत में यह हेयरफॉल मामूली लगता है, लेकिन धीरे-धीरे बालों का घनत्व कम होने लगता है और स्कैल्प नजर आने लगता है। अधिकतर महिलाएं इसे बदलते मौसम, बढ़ती उम्र या किसी नए शैंपू का असर मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि 30+ उम्र में शरीर के अंदर कई ऐसे बदलाव होते हैं जो सीधे बालों की सेहत को प्रभावित करते हैं। हार्मोनल उतार-चढ़ाव, लाइफस्टाइल में बदलाव, पोषण की कमी और बढ़ती जिम्मेदारियों का तनाव- ये सभी मिलकर हेयरफॉल की समस्या को बढ़ाते हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब महिलाएं सिर्फ बाहरी हेयर केयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहती हैं और असली वजहों को समझने की कोशिश नहीं करतीं। इस लेख में हम उन तीन ऐसे अनदेखे कारणों पर बात करेंगे, जो 30+ महिलाओं में हेयरफॉल की बड़ी वजह बनते हैं और समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो बालों की समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. हार्मोनल बदलाव और न्यूट्रिएंट की कमी

30 के बाद महिलाओं के शरीर में काफी हार्मोनल बदलाव होते हैं, खासकर थायरॉइड, पीसीओएस या प्रेग्नेंसी के बाद। इसके साथ ही आयरन, विटामिन D, B12 और प्रोटीन की कमी भी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है। कई महिलाएं नियमित जांच या सही डाइट को जरूरी नहीं समझतीं जिससे हेयरफॉल धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।

क्या करें? इससे बचने के लिए डाइट में हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, दालें, नट्स, बीज और डेयरी शामिल करें। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।

2. स्कैल्प हेल्थ को नजरअंदाज करना

ज्यादातर महिलाएं सिर्फ बाल धोने और कंडीशनर लगाने तक सीमित रहती हैं, लेकिन स्कैल्प की देखभाल नहीं करतीं। गंदगी, प्रोडक्ट बिल्डअप, डैंड्रफ और स्कैल्प में सूजन बालों की ग्रोथ को रोक देती है। 30+ उम्र में स्कैल्प की नेचुरल ऑयल बैलेंस भी बदल जाती है जिससे जड़ों को सही पोषण नहीं मिल पाता।

क्या करें? नियमित स्कैल्प क्लींजिंग या ऑयलिंग जरूर करें। हेवी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और हीट टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कम करें ताकि जड़ों पर दबाव ना पड़े।

3. नींद और स्ट्रेस की समस्या

काम, घर और पर्सनल जिम्मेदारियों के कारण 30+ महिलाएं अक्सर नींद और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देती हैं। लगातार स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो हेयर ग्रोथ साइकिल को प्रभावित करता है। कम नींद बालों की रिपेयर प्रोसेस को भी धीमा कर देती है जिससे बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं।

क्या करें? रोज 7–8 घंटे की नींद लें, योग, प्राणायाम या मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें। खुद के लिए समय निकालना और माइंड को रिलैक्स करना भी हेयरफॉल कंट्रोल करने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:हफ्ते में कितनी बार बाल धोना सही है? डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह

निष्कर्ष: 30 की उम्र के बाद हेयरफॉल कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अनदेखी आदतों का नतीजा होता है। सही डाइट, स्कैल्प केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और समय पर जांच से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Beauty Tips Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।