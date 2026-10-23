बाल कम बचे हैं? जावेद हबीब ने बताया कौन सा तेल लगाने से रुक सकता है हेयरफॉल!
क्या आपके बाल भी बहुत झड़ रहे हैं? ऐसे में कौन सा तेल लगाना सबसे फायदेमंद रहेगा, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने इसी बारे में बताया है। ये तेल बालों को गहराई से पोषण देता है और उनकी ग्रोथ में भूमिका निभाता है।
आजकल हेयरफॉल की समस्या काफी आम हो गई है। कम उम्र में ही लोग बालों के पतले होने, टूटने और हेयर ग्रोथ कम होने से परेशान हैं। इसके लिए मार्केट में कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन या तो वो ठीक से काम नहीं करते या बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई एक नुस्खा आजमाना हो तो वो है बालों में ऑयलिंग करना। बालों में तेल लगाना हमेशा से भारतीय हेयर केयर रूटीन का हिस्सा रहा है। सिलेब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब भी बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं। उनके मुताबिक अगर नारियल तेल और कैस्टर ऑयल को मिलाकर लगाया जाए, तो ये बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं इन्हें लगाने के फायदे और सही तरीका।
नारियल तेल में ये 1 तेल मिलकर लगाएं
अगर आपके बाल झड़-झड़कर काफी पतले हो गए हैं और ग्रोथ भी रुक सी गई है, तो नारियल तेल में कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) मिलाकर लगा सकते हैं। जावेद हबीब बताते हैं कि ये दोनों तेल बालों को गहराई से पोषण देने का काम करते हैं, जिससे बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है। इससे बालों का रूखापन और उनके टूटने की समस्या कम होती है। साथ ही नए बालों की ग्रोथ में अरंडी के तेल को फायदेमंद माना गया है।
दोनों तेलों को मिक्स कर के इस्तेमाल करें
अरंडी का तेल गाढ़ा होता है इसलिए इसे कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करने की जरूरत होती है। अगर आप एक चम्मच अरंडी का तेल ले रहे हैं, तो इसे दो चम्मच नारियल तेल के साथ मिक्स करें। इन्हें आप डबल बॉयलर मैथड की मदद से हल्का गर्म भी कर सकते हैं। इससे तेल आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और बालों की जड़ों में गहराई तक जाते हैं।
हफ्ते में कितनी बार बालों में तेल लगाएं?
हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब बताते हैं कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार इस तेल को बालों में लगाना है। तेल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह अप्लाई करें और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आपको किसी माइल्ड शैंपू से बालों को वॉश कर लेना है। हफ्ते में एक बार यही सेम प्रक्रिया दोहराएं। बालों की हेल्थ कुछ ही दिनों में बेहतर होने लगेगी।
तेल लगाते हुए इन गलतियों से बचें
- स्कैल्प पर बहुत ज्यादा तेल लगाने से बचें। कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसे साफ करना मुश्किल हो सकता है।
- बहुत जोर-जोर से मसाज करने से बचें। खासकर नाखूनों को स्कैल्प पर रगड़ना अवॉइड करें।
- कैस्टर ऑयल को अकेले ना लगाएं। ये बहुत गाढ़ा होता है इसलिए किसी दूसरे तेल के साथ मिक्स कर के लगाना चाहिए।
- गंदे बालों में तेल लगाना अवॉइड करें। साथ ही बहुत ज्यादा देर के लिए तेल लगाकर ना छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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