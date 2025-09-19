हेयर फॉल रोकना है तो जरूर मान लें जावेद हबीब का बताया ये 4 ईजी स्टेप

How To Stop Hair Fall: बालों के झड़ने से परेशान रहती हैं तो शैंपू बदलने की बजाय शैंपू करने का तरीका बदलने की जरूरी है। शैंपू करने के पहले 4 मेथड फॉलो करके आसानी से हेयर फॉल की समस्या को कम किया जा सकता है।

हेयरफॉल से परेशान हैं, जबकि हेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान में बिलीव करती हैं। लेकिन साथ ही हेल्दी हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना भी जरूरी होता है। जिससे बालों का झड़ना रुके। मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने बहुत ही सिंपल और आसान 4 स्टेप बताए हैं। जिन्हें फॉलो करके बालों के झड़ने के प्रोसेस को रोका जा सकता है। पॉडकास्ट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसमे वो हेयर केयर रूटीन के बारे में बता रहे हैं। जिससे आसानी से घने, मुलायम और मजबूत बाल पाए जा सकें।

कैसे रोकें हेयर फॉल बालों को हेल्दी रखने और हेयर फॉल रोकने के लिए जावेद हबीब ने शैंपू से पहले 4 जरूरी स्टेप रूटीन को फॉलो करने के लिए बताया है। जिससे बाल घने, मुलायम और मजबूत होंगे और बालों का झड़ना बंद होगा।

बालों को रोज साफ करना है जरूरी जावेद हबीब ने बताया कि अगर बालों को झड़ने से रोकना है तो रोज साफ करना जरूरी है। लेकिन बालों में रोज शैंपू की वजह से बाल खराब होने लगते हैं। इसलिए रोजाना बालों को शैंपू से साफ करने के पहले इन 4 प्री कंडिशनिंग रूटीन को फॉलो करो। इन 4 स्टेप के बाद रोजाना बालों में शैंपू ना केवल बालों को साफ रखेगा बल्कि हेयर फॉल भी रोकेगा।

क्या हैं वो 4 प्री कंडीशनिंग मेथड जावेद हबीब ने बताया शैंपू से पहले इन 4 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। ये प्री कंडीशनिंग के बाद ही बालों में शैंपू करना चाहिए।