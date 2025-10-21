बालों के लिए जैतून का तेल! क्या हैं फायदे और किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए?

बालों की देखभाल के लिए लोग आजकल नेचुरल ऑयल्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से सबसे चर्चित नाम है — ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। कहा जाता है कि यह तेल बालों को मुलायम, मजबूत और चमकदार बनाता है। लेकिन क्या वाकई जैतून का तेल बालों के लिए उतना ही असरदार है जितना दावा किया जाता है? जैतून का तेल बालों को पोषण देने के साथ-साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E जैसे तत्व होते हैं जो हेयर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। हालांकि, हर बालों के प्रकार पर इसका असर समान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह चमत्कारिक साबित होता है, जबकि कुछ को चिपचिपाहट या बालों का झड़ना भी महसूस हो सकता है। आइए जानें जैतून के तेल के फायदे, उपयोग के तरीके और किन लोगों को इससे बचना चाहिए।