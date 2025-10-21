Hindustan Hindi News
बालों के लिए जैतून का तेल! क्या हैं फायदे और किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए?

संक्षेप: बालों के पोषण के लिए हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है। कई लोग ऑलिव ऑयल लगाते हैं, यह बालों के बहुत फायदेमंद माना जाता है लेकिन यह हेयर टाइप पर भी निर्भर करता है। यहां जानें इसके फायदे और कब इसे नहीं लगाना चाहिए।

Tue, 21 Oct 2025 02:07 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बालों की देखभाल के लिए लोग आजकल नेचुरल ऑयल्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से सबसे चर्चित नाम है — ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। कहा जाता है कि यह तेल बालों को मुलायम, मजबूत और चमकदार बनाता है। लेकिन क्या वाकई जैतून का तेल बालों के लिए उतना ही असरदार है जितना दावा किया जाता है? जैतून का तेल बालों को पोषण देने के साथ-साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E जैसे तत्व होते हैं जो हेयर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। हालांकि, हर बालों के प्रकार पर इसका असर समान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह चमत्कारिक साबित होता है, जबकि कुछ को चिपचिपाहट या बालों का झड़ना भी महसूस हो सकता है। आइए जानें जैतून के तेल के फायदे, उपयोग के तरीके और किन लोगों को इससे बचना चाहिए।

जैतून के तेल के प्रमुख फायदे

  • बालों को देता है गहराई से पोषण- इसमें मौजूद विटामिन E और फैटी एसिड्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए यह नेचुरल कंडीशनर का काम करता है।
  • स्कैल्प को रखता है हाइड्रेटेड- जैतून का तेल स्कैल्प में नमी बनाए रखता है और डैंड्रफ की समस्या कम करता है।
  • स्प्लिट एंड्स में राहत- रेगुलर ऑलिव ऑयल मसाज से बालों की टूट-फूट कम होती है और बाल स्मूद दिखते हैं।

  • नेचुरल शाइन बढ़ाता है- तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की चमक को रिस्टोर करते हैं और उन्हें हेल्दी लुक देते हैं।

कैसे करें उपयोग?

  • 2–3 चम्मच ऑलिव ऑयल को हल्का गुनगुना करें और स्कैल्प पर मसाज करें। इसे 30–40 मिनट तक छोड़ें, फिर हल्के शैम्पू से धो लें।
  • सप्ताह में 1–2 बार प्रयोग करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसे एलोवेरा जेल, नारियल तेल या कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स भी किया जा सकता है।

कब ना करें प्रयोग:

अगर आपके बाल ऑयली हैं तो रोजाना इस्तेमाल ना करें, चिपचिपाहट और ज्यादा बढ़ सकती है। स्कैल्प इंफेक्शन या एलर्जी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें।

निष्कर्ष: जैतून का तेल बालों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है लेकिन इसका असर व्यक्ति के बालों के प्रकार पर निर्भर करता है। संतुलित और नियमित उपयोग से यह बालों को हेल्दी, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बना सकता है।

