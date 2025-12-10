अमरूद के पत्तों का फेस पैक: मुंहासों के लिए असरदार घरेलू नुस्खा

अमरूद के पत्ते सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। खासतौर पर जिन लोगों को बार-बार पिंपल्स, एक्ने या ऑयली स्किन की परेशानी रहती है, उनके लिए अमरूद के पत्तों का फेस पैक एक नेचुरल और सुरक्षित उपाय है। अमरूद के पत्ते स्किन के पोर्स में जमी गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करते हैं। इससे पिंपल्स का कारण बनने वाले बैक्टीरिया खत्म होते हैं और सूजन भी कम होती है। साथ ही यह फेस पैक त्वचा से अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करता है जिससे चेहरा ज्यादा देर तक ऑयल-फ्री रहता है। नियमित इस्तेमाल करने से दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं और त्वचा का टेक्सचर बेहतर होता है।