Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीGuava Leaves Face Pack for Clear and Glowing Skin
अमरूद के पत्तों का फेस पैक: मुंहासों के लिए असरदार घरेलू नुस्खा

अमरूद के पत्तों का फेस पैक: मुंहासों के लिए असरदार घरेलू नुस्खा

संक्षेप:

अमरूद के पत्तों का फेस पैक एक असरदार घरेलू उपाय है, जो मुंहासों, दाग-धब्बों और ऑयली स्किन की समस्या को कम कर त्वचा को साफ, फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग बनाने में मदद करता है।

Dec 10, 2025 08:34 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

अमरूद के पत्ते सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। खासतौर पर जिन लोगों को बार-बार पिंपल्स, एक्ने या ऑयली स्किन की परेशानी रहती है, उनके लिए अमरूद के पत्तों का फेस पैक एक नेचुरल और सुरक्षित उपाय है। अमरूद के पत्ते स्किन के पोर्स में जमी गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करते हैं। इससे पिंपल्स का कारण बनने वाले बैक्टीरिया खत्म होते हैं और सूजन भी कम होती है। साथ ही यह फेस पैक त्वचा से अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करता है जिससे चेहरा ज्यादा देर तक ऑयल-फ्री रहता है। नियमित इस्तेमाल करने से दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं और त्वचा का टेक्सचर बेहतर होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमरूद के पत्तों का फेस पैक बनाने का तरीका

  • सबसे पहले 6–8 ताजे अमरूद के पत्ते लें और फिर उन्हें अच्छे से धोकर पीस लें।
  • थोड़ा गुलाब जल या सादा पानी मिलाकर स्मूद पेस्ट बनाएं।
  • चेहरे को साफ करके तैयार फेस पैक की पतली परत लगाएं और 15–20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

फायदे

  • पिंपल्स और एक्ने कम करता है: अमरूद के पत्तों में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो चेहरे पर पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इससे सूजन, लालिमा और दर्द कम होता है और नए मुंहासे बनने से भी रोकता है।
  • दाग-धब्बों को हल्का करता है: नियमित इस्तेमाल से यह फेस पैक एक्ने के बाद रह जाने वाले डार्क स्पॉट्स और निशानों को धीरे-धीरे हल्का करता है। इससे त्वचा का रंग साफ और समान दिखने लगता है।
  • ऑयल कंट्रोल: अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा तैलीय है तो अमरूद के पत्ते अतिरिक्त तेल को सोखकर स्किन को मैट और फ्रेश बनाते हैं। इससे पोर्स ब्लॉक नहीं होते और स्किन ज्यादा देर तक साफ रहती है।
  • स्किन की सूजन और जलन शांत करता है: अमरूद के पत्तों में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण खुजली, जलन और रेडनेस को कम करते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी यह राहत देने वाला होता है।

read moreये भी पढ़ें:
महंगे प्रोडक्ट्स छोड़ें, ब्राइट स्किन के लिए आजमाएं यह घरेलू नुस्खा
  • नेचुरल ग्लो लाता है: अमरूद के पत्तों के एंटीऑक्सीडेंट स्किन की डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे चेहरे पर धीरे-धीरे नेचुरल ग्लो और हेल्दी शाइन आने लगती है।

नोट: नेचुरल और केमिकल-फ्री उपाय चाहने वालों के लिए अमरूद के पत्तों का फेस पैक त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने का बेहतरीन विकल्प है। लेकिन पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ड्राई या सेंसिटिव स्किन वाले लोग हफ्ते में एक बार ही लगाएं और जलन होने पर तुरंत धो लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।