ना स्मूदनिंग, ना बोटोक्स! बालों को नेचुरली सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा 4 चीजों से बना ये मास्क
आजकल ग्लास हेयर्स का ट्रेंड काफी चल रहा है। अगर आप भी ऐसे चमकदार और सिल्की बाल चाहते हैं, तो घर पर बिना किसी खर्च के ये हेयर मास्क बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
ग्लास स्किन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आजकल ग्लास हेयर्स का ट्रेंड भी खूब पसंद किया जा रहा है। ग्लास हेयर्स ऐसे बालों को कहा जाता है, जो काफी सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार होते हैं। ये इतने शाइनी होते हैं कि इनपर लाइट पड़ते ही अच्छी-खासी चमक नजर आती है। इनके लिए सैलून और पार्लर में कई ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं। ऐसे में अगर आप बजट में ग्लास हेयर्स पाना चाहती हैं, तो घर बैठे ये हेयर मास्क बनाकर तैयार सकते हैं। बिना किसी केमिकल के बना ये हेयर मास्क, आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाने में मदद करता है, जिससे बालों की चमक अपने आप भी बढ़ जाती है और ग्लास हेयर वाला इफेक्ट नजर आता है। आइए जानते हैं इस हेयर मास्क को बनाना कैसे है।
सिर्फ 4 चीजों से बनाकर तैयार करें ये हेयर मास्क
अगर आपको शाइनी, सॉफ्ट और हेल्दी हेयर्स चाहिए, तो सिर्फ चार चीजों से बना ये हेयर मास्क आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको 4 चम्मच गाढ़ी दही, 1 नींबू का रस, 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को मिक्स कर के एक पैक तैयार कर लेना है। अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं, तो आप बेसन की मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं।
कैसे और कब अप्लाई करना है?
ये हेयर मास्क आप हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे इसे हमेशा बिना तेल लगे हुए बालों में ही अप्लाई करें। सबसे पहले नींबू का रस निकालने के बाद बचे हुए छिलके को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह रगड़ते हुए लगा लें। इसके बाद इस हेयर मास्क को मेंहदी की तरह बालों की जड़ों और लेंथ में लगाकर एक जूड़ा बना लें।
जरूरी बात- अगर आपकी स्कैल्प काफी ज्यादा सेंसेटिव है, या उसपर पहले से खुजली, रैशेज, जलन या रेडनेस की समस्या है तो नींबू का इस्तेमाल ना करें। नींबू कुछ लोगों में इरीटेशन पैदा कर सकता है।
कितनी देर बालों में लगाकर रखें?
इस हेयर मास्क को आप 15-20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं, फिर बालों को किसी भी माइल्ड शैंपू से नॉर्मली वॉश कर लें। हालांकि अगर आपके बाल काफी ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं, तो 10 मिनट से ज्यादा इसे अपने बालों में ना लगा रहने दें।
क्या-क्या हो सकते हैं इस हेयर मास्क के फायदे?
इस DIY हेयर मास्क में दही, बेसन और मुल्तानी मिट्टी जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमेशा से हेयर केयर में किया जाता रहा है। दही बालों को सॉफ्ट, सिल्की और मैनेजेबल बनाने में मदद करती है। वहीं बेसन और मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर के स्कैल्प को डीप क्लीन करने में मदद करते हैं। ये नेचुरल रेमेडी अगर आप कुछ दिन लगातार फॉलो करें, तो बालों में नेचुरली काफी शाइन और सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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