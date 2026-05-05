Mother's Day पर मां को गिफ्ट करें एंटी एजिंग सीरम, त्वचा रहेगी यंग और ग्लोइंग

May 05, 2026 11:39 pm IST

अगर मां की ढलती स्किन देखकर आपको चिंता होती है, तक सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। इस बार mother's day पर गिफ्ट करें एंटी एजिंग फेस सीरम।

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Mother's Day पर मां को क्या दें, इसे लेकर कन्फ्यूज़ हो, तो क्यों न इस बार फेस सीरम गिफ्ट करें। हम सब की मां ने अपनी पूरी जिंदगी हमें सौंप दी, स्किन केयर छोड़ो वो तो सालों तक नए कपड़े भी नहीं लेती। अगर उनकी बढ़ती झुर्रियां और फाइन लाइंस आपको परेशान कर रही हैं, तो उन्हें कॉलेजन बूस्टिंग फेस सीरम गिफ्ट करें (Mother's Day gift)। इस एक प्रोडक्ट से उनके स्किन पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। त्वचा टाइट और ग्लोइंग रहेगी, तो उनका कॉन्फिडेंस खुद व खुद बढ़ेगा! तो ज्यादा न सोचें आज ही ऑर्डर करें एंटी एजिंग फेस सीरम।

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Foxtail collagen-PDRN सेल रिन्यूअल सीरम त्वचा को एजिंग के प्रभाव से प्रोटेक्ट करता है। समय के साथ त्वचा में नमी की कमी होने लगती है, जिससे त्वचा पर फाइन लाइंस और रिंकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ये एंटी एजिंग सीरम इसमें मदद कर सकता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखता है, स्किन बैरियर्स को मजबूत बनाता है, और स्किन में नई जान डालता है। साथ ही त्वचा में कॉलेजन बनता रहता है, जिससे स्किन सैगिंग की समस्या नहीं होती।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है ड्राई स्किन

सेंसिटिव स्किन

नॉर्मल स्किन

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Plum 1% रेटिनॉल सीरम बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में कॉलेजन बनाए रखता है, जिससे स्किन स्वस्थ और जवां रहती है। ये एंटी एजिंग सीरम त्वचा में मॉइश्चर लॉक कर देता है, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और एजिंग प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। खासकर नजर आने वाले फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है। इस बार Mother's Day पर मां को गिफ्ट करें, इसके नियमित इस्तेमाल से न केवल उनकी त्वचा स्वास्थ्य बेहतर होगी बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है एक्ने प्रॉन

ड्राई स्किन

सेंसिटिव स्किन

नॉर्मल स्किन

ऑयली स्किन

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Minimilist एंटी एजिंग नाइट सीरम में 0.3% रेटिनॉल है, ये त्वचा के अंदर तक अवशोषित होकर कॉलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे एजिंग प्रोसेस धीमा होता है और फाइन लाइंस एवं रिंकल्स देर से दिखते हैं। अगर रिंकल्स आ गए हैं, तो इसके नियमित इस्तेमाल से उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इसमें किसी तरह का हानिकारक केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, इन्हें त्वचा पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है All skin type

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Conscious chemist 6 peptide सीरम त्वचा में कॉलेजन प्रोडक्शन बढ़ते हैं। इनमें ह्वालूरॉनिक एसिड और नियासिनामाइड है, जो त्वचा को पूरी तरह सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। ये सीरम त्वचा को अंदर से पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान कर फाइन लाइंस और झुर्रियों को बहुत हद तक कम करने में मदद करते है। अगर आपकी मां भी अपनी त्वचा को लेकर परेशान रहती हैं, तो इस mother's day उन्हें ये सीरम गिफ्ट करें।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है कांबिनेशन स्किन

ड्राई स्किन

सेंसिटिव स्किन

नॉर्मल स्किन

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Hyphen 18% ब्राइटनिंग + 20% कॉलेजन फेस सीरम बढ़ती उम्र के साथ त्वचा को ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। ये एंटी एजिंग सिरम आपकी त्वचा पर कमाल कर सकता है। इसमें नियासिनमाइड, mandarin, bakuchiol जैसे इंग्रीडिएन हैं, जो स्किन के लिए जरूरी होते हैं। इस सीरम का नियमित इस्तेमाल कॉलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता हैं और आपकी त्वचा को लंबे समय तक यंग और ग्लोइंग रखता है। ही साथ ये स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करता है, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स के निशान समय से पहले नजर नहीं आते।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है ड्राई स्किन

सेंसिटिव स्किन

नॉर्मल स्किन

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Minimilist का multi peptide नाइट सीरम बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की डलनेस को रोकता है, और एक नेचुरल ग्लो ऐड करता है। इसका कॉलेजन बूस्टिंग फॉर्मूला स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान कर फाइन लाइंस और झुर्रियों को बहुत हद तक कम करने में मदद करते है। अगर आपकी मां भी अपनी त्वचा को लेकर परेशान रहती हैं, तो इस mother's day उन्हें ये सीरम गिफ्ट करें।

किस त्वचा प्रकार के लिए प्रभावी है All skin type

सुरक्षा संबंधी जानकारी इस्तेमाल के पहले पैच टेस्ट जरूर करें। रेडनेस, खुजली आदि जैसी परेशानी नजर न आए तो इसे अपनी नियमित स्किन केयर में शामिल कर सकती हैं। यदि कोई परेशानी नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क करें।

ये विकल्प भी ट्राई करें:

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Mother's Day Gift Ideas

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